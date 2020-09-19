Два лекарства от коронавируса разрешил продавать в аптеках минздрав России. Препараты будут отпускаться по рецепту врача и смогут применяться для лечения пациентов амбулаторно.

Министерство здравоохранения РФ допустило к широкой продаже через аптечные сети два отечественных препарата от COVID-19, — сообщила 18 сентября пресс-служба федерального ведомства.

«Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир», разрешив их применение в амбулаторных условиях», — уточняется в сообщении.

Речь идет о препаратах «Арепливир» и «Коронавир», которые до этого применяли только для лечения пациентов в стационарах.

Производитель «Арепливира» — компания АО «Биохимик» — входит в группу компаний «Промомед». По словам генерального директора холдинга Андрея Младенцева, рекомендованная цена препарата в розницу составит от 12 320 рублей.

«Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась», — пояснил накануне Младенцев в интервью «РИА Новости», подчеркнув, что пока не видит оснований для снижения цены препарата.

По словам производителя, «Арепливир» направлен на минимизацию рисков развития осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Другое российское лекарство с похожими свойствами, «Коронавир», также одобрен Минздравом для широкой продажи населению через аптеки. Его производит российский фармацевтический холдинг «Р-Фарм».

Вероятно, в рознице «Коронавир» будет стоит не меньше, а даже больше «Арепливира». Как рассказали корреспонденту «Континента Сибирь» в одной из московских аптек компании-производителя, розничная цена «Коронавира», предположительно, может составить около 16 тысяч рублей.

Известно, что «Арепливир» начнут поставлять в аптеки страны уже с 21 сентября. Сроки поступления в широкую продажу второго препарата от COVID-19 не уточняются.

Напомним, на сегодняшний день в Новосибирской области ожидают поступление московской вакцины «Спутник V» производства центра имени «Гамалеи». По информации регионального минздрава, область получит 10 тысяч доз, которые позволят привить 5 тысяч пациентов.

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