Рецептурные лекарства, содержащие психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, будут продаваться по новым правилам: аптеки будут предоставлять в государственную систему маркировки «Честный знак» дату, номер и серию рецепта. Продажа остальных медицинских препаратов останется без изменений. Информацию об этом предоставил пресс-центр правительства Новосибирской области.

Как сообщила на пресс-конференции 29 августа руководитель отдела организации и контроля МП «Новосибирская аптечная сеть» Ирина Балыбердина, новые правила — технические и касаются только аптек. Изменения не усложнят торговлю лекарственными препаратами для покупателей.

«Если гражданин применяет без рецепта врача препарат, входящий в группу сильнодействующих, я рекомендую планово записаться на осмотр, пройти необходимую дополнительную диагностику», — подчеркнула замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.

По словам врио главы территориального управления Росздравнадзора Светланы Сгибневой, начиная с этой пятницы при отпуске лекарств по рецепту аптеки будут предоставлять в государственную систему маркировки «Честный знак» дату, номер и серию рецепта. Аптеки будут фиксировать в системе маркировки эти три реквизита и без них не смогут продать, во-первых, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, которые в настоящее время можно приобрести в недобросовестных аптечных сетях без рецепта. Второй случай фиксации рецепта — лекарственные препараты, отпускаемые дистанционно на маркетплейсах, в интернет-аптеках. Третий вариант — льготные лекарственные препараты. Это необходимо, чтобы избежать мошеннических схем с лекарственными препаратами, купленными за счет бюджета.