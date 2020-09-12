Бюллетени с голосами новосибирцев ночью находятся под надёжной защитой – Общественная палата НСО

Для ночного хранения бюллетеней во время трёхдневного голосования в Новосибирской области предусмотрена надёжная защита. Об этом сообщили в Общественной палате региона.
Как рассказал общественный наблюдатель, представитель Новосибирского областного отделения «Опоры России» Андрей Пангаев, защита бюллетеней обеспечена на самом высоком уровне.
«Проведение голосования в течение трех дней потребовало решить непростую задачу – как хранить бюллетени для голосования в ночной период: между закрытием и открытием участков. Такой механизм был заблаговременно найден и сейчас активно применяется. Бюллетени помещают в так называемые «сейф-пакеты», которые пломбируются и вскрываются непосредственно в момент подсчета голосов», — сказал Андрей Пангаев.
Наблюдатель отметил, что итоги первого дня голосования показали безопасность и надёжность этого механизма.
Ранее сообщалось о том, что избирательные участки в Новосибирской области подготовили для людей с инвалидностью.