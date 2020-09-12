Бюллетени с голосами новосибирцев ночью находятся под надёжной защитой – Общественная палата НСО

Для ночного хранения бюллетеней во время трёхдневного голосования в Новосибирской области предусмотрена надёжная защита. Об этом сообщили в Общественной палате региона.

Как рассказал общественный наблюдатель, представитель Новосибирского областного отделения «Опоры России» Андрей Пангаев, защита бюллетеней обеспечена на самом высоком уровне.

«Проведение голосования в течение трех дней потребовало решить непростую задачу – как хранить бюллетени для голосования в ночной период: между закрытием и открытием участков. Такой механизм был заблаговременно найден и сейчас активно применяется. Бюллетени помещают в так называемые «сейф-пакеты», которые пломбируются и вскрываются непосредственно в момент подсчета голосов», — сказал Андрей Пангаев.

Наблюдатель отметил, что итоги первого дня голосования показали безопасность и надёжность этого механизма.

Ранее сообщалось о том, что избирательные участки в Новосибирской области подготовили для людей с инвалидностью.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.