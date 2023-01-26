Областная Общественная палата определилась по вопросу отмены прямых выборов мэра в Новосибирске

Совет Общественной палаты Новосибирской области проголосовал за отмену прямых выборов мэра в региональном центре. Теперь этот вопрос рассмотрят в областном парламенте – эксперты попросили депутатов принять соответствующие поправки в местное законодательство.

Члены Совета Общественной палаты Новосибирской области единогласно проголосовали за отмену прямых выборов мэра в Новосибирске на заседании 26 января. Этот вопрос они обсудили в составе 13 комиссий.

Как напомнила на заседании председатель Общественной палаты региона Галина Гриднева, прямые выборы мэра эксперты сравнили с моделью его конкурсного назначения – такая система сегодня действует практически во всех российских городах.

«Мы рассматривали, сравнивали обе модели: система конкурсного назначения в нынешней политической, экономической ситуации позволяет более оперативно управлять, формировать эффективную команду. Она в большей мере гарантирует, что к руководству придёт профессиональный управленец», — сказала на заседании глава областной Общественной палаты.

Галина Гриднева также отметила, что при новой для Новосибирска избирательной модели права граждан будут соблюдены, ведь депутатов, принимающих решение о назначении мэра, по-прежнему выбирают сами горожане.

По словам спикера Совета депутатов Новосибирска Дмитрия Асанцева, при переходе к новой системе выборов городу придётся преодолеть силу привычки. Выступая на заседании, спикер также обратил внимание на то, что процедура замены мэра в случае необходимости при «конкурсной» системе пройдёт более оперативно, нежели при действующей модели.

«Если руководитель не справляется с теми задачами, которые перед ним поставлены, то процедура его замены проходит достаточно оперативно. Не нужно ждать пять лет», — подчеркнул Дмитрий Асанцев.

Председатель комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе, взаимодействию с общественными советами и ОНК ОП Новосибирской области Марина Щербенева в ходе заседания привела пример бывшего мэра Бердска Евгения Шестернина, который в своё время возглавил город по результатам выборов на конкурсной основе.

«После конкурсной процедуры к руководству Бердском пришёл опытный управленец. Семь лет Евгений Анатольевич Шестернин не просто руководил городом, он отдал эти годы Бердску. И все бердчане видели: не было ни одного национального проекта, в котором бы город не участвовал. Было выстроено эффективное взаимодействие с областным правительством, что тоже пошло на пользу жителям города», — отметила Марина Щербенева.

Позицию по смене системы выборов главы муниципалитета поддержали в том числе представители региональных Совета ветеранов и Союза женщин.

«При конкурсном назначении высока вероятность слаженной работы команды «мэр-губернатор», а отсюда и более результативное и эффективное управление», — заявила на заседании председатель Союза женщин Новосибирской области Елена Потеряева.

«Новая модель позволит не просто сэкономить средства на выборной кампании, но максимально эффективно решать накопившиеся городские проблемы», — сказал в ходе заседания председатель Областного совета ветеранов Виктор Леонов.

По мнению Виктора Леонова, город утратил интерес к избранию мэра в рамках действующей системы. Руководитель организации привёл цифры: в 2009 году на выборы главы муниципалитета пришли 50% избирателей, а в 2019 году – уже 20%.

Сейчас Общественная палата Новосибирской области намерена обратиться в Законодательное собрание региона с просьбой рассмотреть вопрос о смене модели выборов мэра. Соответствующие изменения могут быть внесены в региональный закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области».

Напомним, что в конце 2022 года об отмене прямых выборов мэра в Новосибирске высказался губернатор Новосибирской области Андрей Травников.