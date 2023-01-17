В Общественной палате региона начали обсуждать отмену прямых выборов мэра Новосибирска

Общественная палата Новосибирской области начала серию заседаний, на которых планируется обсудить возможность изменения системы выборов мэра областного центра. Дискуссии стартовали 17 января.

Результаты обсуждений рассмотрят на заседании Совета Общественной палаты Новосибирской области 26 января, сообщает пресс-служба совещательного органа.

Выборы мэра путём прямого голосования сегодня сохранились лишь в шести российских городах, за исключением городов федерального назначения. Причём Новосибирск среди них – единственный «миллионник». В остальных муниципалитетах мэр избирается на конкурсной основе.

По словам председателя Общественной палаты Новосибирской области Галины Гридневой, тема изменения системы выборов главы Новосибирска назрела давно – она уже вызвала многочисленные отклики в экспертном сообществе. Поэтому в соответствии с региональным законодательством были инициированы общественные обсуждения этого вопроса. Эксперты рассмотрят актуальность и опыт правоприменительной практики конкурсного назначения мэров в других городах – как положительный, так и отрицательный.

В рамках обсуждений также планируется затронуть эффективность управления городом при существующей системе выборности мэра.

«В последние годы в палату поступает много обращений от жителей города и общественных объединений по качеству дорог, по вопросам ЖКХ, горожан волнует вопрос размещения памятников героям, которыми гордится город, в труднодоступных для подхода местах. Многочисленные обращения от палаты в муниципалитет по этим вопросам в течение последних лет результата не приносят», — отметили в Общественной палате региона.

Напомним, что за последние дни мэр Новосибирска Анатолий Локоть получил два представления от региональной прокуратуры – об устранении нарушений в сфере нормотворчества при определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также о «ненадлежащем контроле за работой подчинённых» при строительстве станции метро «Спортивная».

Вопрос изменения системы выборов мэра Новосибирска в ближайшее время рассмотрят на комиссиях Общественной палаты региона по патриотическому воспитанию и делам ветеранов, а также по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами общественной наблюдательной комиссии.

Прямые выборы мэра на сегодняшний день сохранились в Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Якутске, Абакане и Улан-Удэ. В 2019 году на конкурсную систему перешли в Кемерове, в 2022 году – в Томске.

Ранее «Континент Сибирь» писал о перспективах отмены прямых выборов мэра в Новосибирске.