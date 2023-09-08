Общественные наблюдатели проконтролировали старт голосования в Новосибирской области

«Наши общественные наблюдатели работают на участках, а здесь мы можем увидеть, что там происходит. Что нам это дает? Во-первых, доверие избирателей, которые видят, что есть люди, которые осуществляют независимый мониторинг. К 12 часам дня в штаб не поступало сигналов о нарушениях, процесс идет слаженно, у людей хорошее настроение и они идут на избирательные участки», – рассказала о текущей ситуации председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Мониторинговая рабочая группа по наблюдению за выборами Совета по правам человека при президенте РФ работает по всей территории страны, в периметре внимания – избирательные кампании регионов. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека Ирина Киркора, находясь в Новосибирской области, осуществляет мониторинг хода избирательной кампании.

«Наше мнение, наша позиция будет учтена в общей информационной подборке, – заверила Ирина Киркора. – Мы активно взаимодействуем с центром общественного наблюдения, общественными палатами регионов, чтобы легитимность выборов была вне всяких сомнений. Мы не только смотрим за ситуацией с мониторов, мы выезжаем непосредственно на участки. Взаимодействуем с представителями партий, чтобы была соблюдена максимальная прозрачность».

Штаб общественного наблюдения посетил министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь. Он проверил техническую готовность мониторов. «Видна ситуация на каждом избирательном участке, это позволяет еще раз подчеркнуть открытость и прозрачность избирательного процесса, – заметил министр. – Так как у нас впервые в Новосибирской области внедрена структура дистанционного электронного голосования, то это позволило мне, никуда не выходя из офиса, сделать свой выбор за 20 секунд».

Ситуацию по дистанционному голосованию держит на контроле председатель комиссии Общественной палаты Новосибирской области по развитию цифрового общества и взаимодействию со СМИ Роман Бубенов: «На настоящий момент 30% из числа подавших заявление на дистанционное электронное голосование сделали свой выбор. Уже сейчас понятно, что на территории Новосибирской области эта форма получила хорошую поддержку со стороны избирателей».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что более 130 тыс. избирателей проголосовали на выборах главы Новосибирской области.