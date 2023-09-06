Общественная палата (ОП) Новосибирской области подготовила 4,5 тысячи наблюдателей и готова обеспечить их присутствие на всех избирательных участках во время грядущих выборов. Об этом со ссылкой на председателя ОП и руководителя штаба общественного наблюдения Галину Гридневу сообщает «Интерфакс».

По информации Гридневой, 1804 избирательных участка будут обеспечены как минимум одним наблюдателем. Благодаря большому количеству подготовленных наблюдателей их при необходимости можно будет заменять, а на крупные участки — направлять сразу несколько человек.

Штаб общественного наблюдения за выборами будет расположен в Новосибирском госуниверситете архитектуры, дизайна и искусств, как и во время думских выборов 2021 года. Там же разместят видеонаблюдение (которым, по информации Гридневой, будет охвачено 80% голосующих) и контроль за ДЭГ. Наблюдатели смогут видеть, какое количество избирателей голосует дистанционно, и общее количество отданных таким образом голосов (в обезличенном виде). По словам председателя комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ ОП Новосибирской области Романа Бубенова, любые попытки вмешательства в систему дистанционного голосования сразу же будут видны наблюдателям.

Ранее мы рассказывали, что за ходом выборов в Хакасии будет наблюдать специально направленный в республику сотрудник Центризбиркома.