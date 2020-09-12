В Новосибирской области оборудовали избирательные участки для людей с инвалидностью

Для людей с ограниченными возможностями созданы все условия, чтобы они смогли поучаствовать в трёхдневном голосовании в Новосибирской области. Об этом сообщили в Общественной палате региона.

Как рассказал общественный наблюдатель, председатель новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов Игорь Галл-Савальский, в Новосибирской области предусмотрена возможность проголосовать людям с инвалидностью, а на большинстве избирательных участков региона есть вся необходимая для этого инфраструктура.

«Для людей с инвалидностью создано несколько способов воспользоваться своим активным избирательным правом, которое гарантирует конституция. Первый способ – посетить избирательный участок, если человек принял для себя такое решение. Общественные наблюдатели еще до момента начала трёхдневного голосования провели инспекцию участков на предмет того, чтобы они были доступны для людей с инвалидностью. В большинстве случаев необходимая инфраструктура на участках имеется», — сообщил Игорь Галл-Савальский.

Общественный наблюдатель отметил, что люди с инвалидностью также могут проголосовать дома. Он подчеркнул, что региональные власти вместе с представителями общественных организаций приложили максимум усилий, чтобы у них была возможность воспользоваться своим избирательным правом.

Ранее сообщалось о том, что досрочные выборы в Новосибирской области не помешают урокам в школах.

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