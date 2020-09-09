Построенный компанией «СТС-Автомобили» дилерский центр на Большевистской 1, который ранее служил полнофункциональным салоном для Mercedes-Benz в Новосибирске, больше официально не авторизован оказывать услуги по продаже и сервису автомобилей немецкой марки.

Соответствующие изменения отражены на сайте Mercedes-Benz в России. В разделе дилеров по Новосибирской области сегодня фигурирует самарская группа компаний «Фастар», открывшая в конце 2019 года автосалон на Большевистской, а также местная «СТС-Автомобили» с автосалоном в городе Обь. При этом, дилерский центр этой же компании на Большевистской 1 в списке теперь отсутствует. Аналогичные изменения были отражены и на сайте Mercedes-Benz компании «СТС-Автомобили». В качестве адреса салона в Новосибирской области указан лишь дилерский центр в городе Обь.

«Сервисная станция «СТС-автомобили» на Большевистской 1 действительно прекратила свою работу. В Новосибирской области продолжает работать дилерский центр компании на Омском тракте», — подтвердила «Континенту Сибирь» PR-менеджер Mercedes-Benz в России Марина Илларионова.

Напомним, что автосалон на Большевистской 1 был построен специально под Mercedes-Benz и торжественно открыт в 2006 году при участии тогдашнего руководителя российского представительства марки Юргена Зауера. Дилерский центр являлся полнофункциональным для бренда, так как отвечал существовавшим на тот момент стандартам Mercedes-Benz. На площадке оказывались все услуги по продаже новых автомобилей Mercedes-Benz и постпродажному обслуживанию автомобилей этой марки.

Однако в 2018 году, как писал «Континент Сибирь», этот салон наряду с дилерскими центрами компании в Томске и Кемерове был переведен в статус авторизованного сервисного центра марки. В самой компании «СТС-Автомобили» на тот момент связывали такое решение с конъюнктурой авторынка и общей экономической ситуацией в стране. В компании отмечали, что решили сосредоточиться на развитии флагманского дилерского центра на Омском тракте в городе Оби Новосибирской области, добившись его дополнительной авторизации дистрибьютором марки в качестве крупного полнофункционального дилерского центра. В свою очередь салон на Большевистской 1 продолжил свою работу с осени 2018 года лишь в качестве авторизованного сервисного центра. Однако теперь эта площадка вообще исчезла с сайта Mercedes-Benz в России.

Генеральный директор «СТС-Автомобили» Павел Костенко отметил «Континенту Сибирь», что решение о том, что официальный сервис и продажи будут отныне осуществляться с дилерского центра в Оби, приняла самая компания исходя из принципов экономической целесообразности. Вместе с тем, по его словам, о закрытии сервисной зоны на Большевистской 1 речи не ведется, то есть клиенты при желании смогут обслуживаться на прежней площадке, но теперь она будет ориентирована на автомобили самых разных брендов. «Мы сейчас думаем о формате предоставления сервисных услуг на этой площадке. В этом сегменте мы видим перспективы, поскольку сегодня в целом по рынку доходность по сервису выше, чем по продаже новых автомобилей», — отметил Павел Костенко.

Также салон на Большевистской будет по-прежнему заниматься продажей и обслуживанием автомобилей марки Jeep. Напомним, что в ноябре 2019 года «СТС-Автомобили» торжественно открыли на рассматриваемой площадке полнофункциональный дилерский центр американской марки Jeep. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 1 полугодии 2020 года в Новосибирске был продан только 1 автомобиль этой марки. Для сравнения: в Красноярске за этот же период было продано 5 новых автомобилей Jeep.

Павел Костенко связывает такой уровень продаж, прежде всего, с временной остановкой производства автомобилей Jeep в США из-за пандемии коронавируса и образовавшимся дефицитом машин. По его словам, с июля дилер наблюдает отложенный спрос на автомобили Jeep, прирост продаж наблюдался по итогам августа и начала сентября. В сентябре «СТС-Автомобили» планируют выйти на объем продаж 5 автомобилей Jeep в месяц. «Перед тем, как брать дилерство Jeep, мы конечно же проводили детальный анализ рынка. Соотношение цены и качества у продукции очень хорошее на фоне конкурентов. Марка оправдывает наши ожидания, — поясняет Павел Костенко. — Более того, автомобили Jeep старше 5 лет приезжают на сервис в том числе из Омска, Томска, Кемерово и других близлежащих регионов, не охваченных сегодня дилерской сетью компании. Таким образом, Jeep – непростой бренд, но действительно перспективный, и с каждым днем мы верим в него все больше и больше».

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