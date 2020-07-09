Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание на месте крупной аварии на теплотрассе вдоль улицы Комсомольской в Кировском районе, которая случилась в ноябре 2019 года. Изначально капитальный ремонт данного участка Сибирская генерирующая компания планировала на 2021 год, но авария заставила скорректировать планы, и теперь до начала сентября на Комсомольской будет заменено почти 380 метров изношенных труб.

«В начале прошлого отопительного сезона, в ноябре, здесь была очень серьезная авария, которая привела к тому, что без тепла остались жилые дома по обеим сторонам улицы Комсомольской, — напомнил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Была объявлена чрезвычайная ситуация, работы велись почти сутки, заменили 15 метров трубы. Ее доставали по частям, потому что она вся прогнила. Когда после завершения ремонта начали подавать горячую воду, произошел еще один порыв. Чтобы такого больше не произошло, мы приступили к масштабным ремонтным работам».

Ремонт планируется завершить до 30 августа. Его стоимость оценивается в 41 млн рублей, которые компания планирует выделить из средств от перераспределения финансирования внутри программы и экономии на закупках.

На сегодня в ходе капитального ремонта вдоль улицы Комсомольской уже заменено 138 метров внутриквартальных сетей — эта работа, как уточнила мэрия, была выполнена за счет МУП «Энергия». Еще 241 метр — это магистральная трасса диаметром 500 мм, с которой работает ООО «Сибагрострой», подрядчик Сибирской генерирующей компании. В однотрубном исчислении общая протяженность ремонта магистрали составит 482 метра.

«По состоянию на начало июля подрядчик выполнил на магистральной теплотрассе 30% от запланированного объема, все идет в соответствии с графиком, — доложил мэру в ходе совещания 7 июля директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. — В настоящее время ведем укладку лотков под трубы, в ближайшие дни бригада начнет монтаж новых сетей». Сейчас ведутся демонтажные и земляные работы, а также укладка лотков под новые трубы. Монтаж новых сетей подрядчик начнет в ближайшие дни. Представители СГК заверили, что горячая вода в подключенных к ремонтируемому участку домах есть — туда проведены временные резервные трубы. «Нам самим не нужно, чтобы горожане сидели без горячей воды, это не в наших интересах», — прокомментировал Андрей Колмаков. Отключения, добавил он, возможны только во время переключения по мере продвижения по участку, и ближайшая такая переврезка планируется на 9 июля.

Между тем, СГК, по словам Андрея Колмакова, изначально не планировала делать капитальный ремонт на Комсомольской в 2020 году. «Красный» список первоочередных задач включал девять участков в самом плохом состоянии. Но список был составлен летом по итогам гидравлических испытаний и утвержден в сентябре, а 19 ноября в Кировском районе произошла крупная авария. Энергетикам пришлось устранять здесь сразу два крупных повреждения — одно на магистральном трубопроводе, второе на внутриквартальном. 43 дома осталось без тепла. Включение участка на Комсомольской в программу капремонта на этот год не означает, что какой-то другой отодвинут на более поздние сроки. Программу на этот год расширили с 9 участков до 11 — столько же, сколько и в 2019 году. Вторым участком, где капремонт перенесли на 2020 год, стал трубопровод под Октябрьским мостом, где требуется не только замена изношенных труб, но и подготовка к подключению новой станции метро и строящихся спортивных объектов. Сейчас ремонт ведется на 10 участках из 11.

Общая протяженность магистральных трубопроводов, которые компания планирует заменить в этом году в Новосибирске, составит 5 км, что соответствует уровню 2019 года. С учетом аварийно-восстановительных работ и реконструкции — 31 км. Стоимость программы — 881 млн рублей.

Усложнил работу на данном участке и тот факт, что тепловая магистраль была проложена еще в 1978 году, и за это время планировка на поверхности несколько изменилась. Так, в ходе ремонта пришлось переместить часть торговых рядов, некоторые из них располагались в непосредственной близости от теплотрассы. Кроме того, мэр Анатолий Локоть поручил после завершения работ облагородить территорию возле дома № 4 и на других отремонтированных участках. «Важно не только провести ремонт, но и оставить после него благоустроенную территорию, — подчеркнул он. — Здесь будет восстановлена зеленая зона. Жители предлагают обустроить клумбы, газоны и пешеходные дорожки». Работы по благоустройству запланированы на сентябрь.

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