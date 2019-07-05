В 2020 году СГК может направить на перекладку магистральных тепловых сетей в Новосибирске 800 млн рублей

12:14
Первые 4 московских трамвая привезли в Новосибирск
11:38
Красноярские учёные разработали интеллектуальную систему безопасности для предприятий горнодобывающей отрасли
11:23
Власти Иркутской области компенсируют пострадавшим от паводка утрату посевов и домашнего скота
10:59
После отравления посетителя судебные приставы закрыли цех по приготовлению суши в Новосибирске
10:49
Конкурсный управляющий взыскал с владельцев «Сибнефтегеофизики» 300 млн рублей
10:00
В Богучанском районе Красноярского края из-за паводка эвакуировали почти 40 человек
18:28
Индустриальный парк «Кировский» рассчитается с кредиторами «Сибэлектротерма»
17:41
Кандидаты на пост главы республики Алтай начали собирать подписи депутатов и глав в свою поддержку
16:40
«Россети Сибирь»: Коммунальные службы Хакасии крайне медленно реализуют мероприятия, направленные на снижение задолженности
16:40
Новосибирский областной суд выносит приговор Анатолию Радченко
14:24
Следствие предъявило обвинение главе Ширинского района Хакасии, который напал на журналиста
13:50
«Терминал 1» начал строить под Новосибирском логистический комплекс
13:46
Андрей Травников: «Новосибирская область готова в два раза увеличить ресурсы территории под синхротрон»
Основатель ГК «Крепость»
Внештатный корреспондент «Континента Сибирь»
Управляющий партнер консалтинговой группы «Управленческая практика»
Политолог
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