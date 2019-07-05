Ключевым и приоритетным проектом ремонтной кампании в Новосибирске на будущий год для Сибирской генерирующей компании может стать капитальный ремонт теплотрассы внутри Октябрьского (Коммунального) моста. Через этот трубопровод ТЭЦ-2, расположенная на левом берегу Оби, снабжает правобережных потребителей, а износ трубы, по оценке службы контроля СГК, местами достиг «нулевого остаточного ресурса».

Анализ состояния трубы специалисты служба контроля и антикоррозийной защиты провели в марте 2019 году. И оценили износ одного из подающих трубопроводов как «предельный». Акустическая томография выявила участки трубопровода, на которых утончение стенок достигло предельного уровня с «нулевым остаточным ресурсом». Динамика дефектов и состояние металла говорит о том, что для предупреждения возможных аварийных ситуаций требуется капитальный ремонт тепломагистрали. Всего под мостом проложено пять труб диаметром 700 мм.

Тема ремонта «трубы под мостом» затрагивалась в том числе на совещании Сибирского управления Ростехнадзора, которое состоялось в Новосибирске 27 июня. В совещании принял участие генеральный директор Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын, который рассказал участникам совещания о мониторинге состояния теплосетей в Новосибирске и подготовке энергосистемы города к отопительному сезону.

По словам Степана Солженицына, больше половины магистральных теплосетей Новосибирска сегодня старше 25 лет, то есть уже выработали свой срок эксплуатации и должны быть заменены в первую очередь. Трасса под Октябрьским мостом работает с 1960 года. И она является, во-первых, основным магистральным выводом ТЭЦ-2, ведущим на правый берег, во-вторых, резервной магистралью между зонами теплоснабжения ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Нетрудно понять, к каким последствиям может привести аварийное отключение трубопровода в случае аварии.

Сейчас капремонт «трубы под мостом» – в стадии предварительного согласования. Если оно пройдет, в начале следующего года будет разработан проект и в теплое время года проведен капремонт.

Предварительная оценка стоимости работ по техническому перевооружению теплотрассы под Октябрьским мостом составит 140 млн рублей. Ранее Степан Солженицын озвучил общие планы ремонтной кампании в Новосибирске на 2020 год. По самому амбициозному сценарию, общая сумма затрат на перекладку городских тепломагистралей составит 800 млн рублей.

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