Несмотря на то, что аукцион на строительство станции «Спортивная» новосибирского метро признали несостоявшимся, победитель все же определен.

По информации департамента транспорта и дорожно-благоустраительного комплекса, в ходе конкурсных процедур было подано две заявки. Однако во время проведения аукциона ни один из участников не согласился понижать цену, и аукцион признали несостоявшимся.

На сайте госзакупок срок окончания подачи заявок на выполнение работ по возведению станции метро «Спортивная» был назначен на 28 октября 2019 года. Цена контракта составляет 376 млн рублей.

При сложившихся обстоятельствах побеждает участник, первым подавший заявку. Им стал «Градопроект». В обязанности подрядчика войдут работы по прокладке силового кабеля, канализации и теплосетей. Как ранее писал «Континент Сибирь» финансирование проекта из бюджета Новосибирска планировалось разделить на три этапа. В 2019 году на стройку будет выделено около 379 млн рублей, в 2020 году – 1 млрд 163 млн рублей и еще более миллиарда – в 2021 году.

Объект предназначен для проведения в городе Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023. Станция должна расположиться на левом берегу, между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая».

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