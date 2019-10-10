Власти Новосибирска отменили тендер по выбору подрядчика на строительство станции метро «Спортивная» в связи с «изменением состава работ по объекту».

Сообщение об отмене конкурса опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок. В документе об отмене определения поставщика говорится, что решение принято заказчиком, МУП Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», в связи с «изменением состава работ по объекту по итогам совещания в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска». Детали решения в документе не указываются.

Напомним, заявки на конкурс по строительству станции метро «Спортивная» начали приниматься 21 сентября, 18 октября планировалось закончить сбор заявок. Начальная цена контракта составила более 2,6 млрд рублей, сроком завершения строительства в документах значится 30 ноября 2021 года. Финансирование возведения станции из бюджета Новосибирска планировалось разделить на три этапа. В 2019 году на стройку будет выделено около 379 млн рублей, в 2020 году – 1 млрд 163 млн рублей и еще более миллиарда – в 2021 году. Станция метро «Спортивная» разместится на левом берегу Новосибирска, между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая».

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