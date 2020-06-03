МУП «Энергия» продолжает ремонт магистральной тепловой сети диаметром 700 мм и длиной 560 м, которая обеспечивает теплом весь Затулинский жилмассив, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Анатолий Локоть провёл выездное совещание на месте ремонта.

«Участок теплосети по ул. Сибиряков-Гвардейцев был принят в собственность муниципалитета в этом году. Теплотрассу проложил застройщик микрорайона в 2008 году для отопления новых домов, а потом она была брошена. Её строительство велось с нарушениями, которые привели к размыву грунта, к тому, что дорога «поползла». Всего за 10 лет трубы сильно износились и пришли в негодность, их нужно полностью менять. Принято решение, что теплотрассу будет ремонтировать МУП «Энергия» за счет средств, полученных от ООО «Сибирская генерирующая компания» за транспортировку тепла. Всего в этом году за аренду теплосетей было получено почти 440 млн рублей, на эти средства этим летом планируется отремонтировать 20 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей», – сообщил мэр Новосибирска.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Перязев отметил, что после ремонта теплотрасса по улице Сибиряков-Гвардейцев прослужит как минимум 30 лет: «Как только объект перешел в собственность муниципалитета, мы оперативно поставили его в ремонт, поскольку его состояние не гарантировало прохождение еще одного отопительного сезона. А от этой магистральной теплотрассы зависит теплоснабжение всей Затулинки, где проживают примерно 40-50 тысяч человек. Поэтому вся эта теплотрасса оперативно ремонтируется. Старые трубы заменяют на новые стальные трубы высокого качества. Применяется качественная антикоррозионная, тепловая изоляция, гидроизоляция самого канала. Никакие грунтовые и техногенные воды в него не попадут и не приведут к наружной коррозии труб. Срок службы этого трубопровода – 30 лет».

Завершить все строительно-монтажные работы подрядчик планирует раньше намеченного срока – в июле текущего года, после чего приступит к благоустройству территории.

Дмитрий Перязев также рассказал, что через неделю начнется ремонт теплосетей по улице Комсомольской, 4, где зимой была предотвращена аварийная ситуация. Работы будет проводить МУП «Энергия», одновременно свою часть оборудования будет менять СГК. Таким образом, повысится качество теплоснабжения в Чемском жилмассиве. Кроме того, начались работы на объектах по улицах Владимировской, Бориса Богаткова, Кошурникова и других.

Также в Новосибирске продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей. На сегодняшний день выполнено больше половины запланированного объема работ. По данным на 1 июня, выявлено 390 дефектов. Их оперативно устраняют, чтобы как можно раньше вернуть потребителям горячее водоснабжение.

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