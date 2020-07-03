Летние веранды в Новосибирске могут открыть на следующей неделе

Новосибирские рестораторы ждут разрешения об открытии летних веранд в ближайшее время. О том, что готовится соответствующее постановление губернатора Новосибирской области «Континенту Сибирь» подтвердили несколько участников ресторанного рынка.

Сегодня, 3 июля, на встрече представителей Федерации рестораторов и отельеров Сибири, регионального правительства и Роспотребнадзора еще раз обсудили ситуацию в сфере общественного питания. В результате была достигнута договоренность об открытии летних веранд с условием соблюдения требований Роспотребнадзора.

После трехмесячного вынужденного простоя из-за угрозы пандемии новосибирские рестораторы боятся спугнуть удачу и ждут официального документа. Как рассказали «Континенту Сибирь» участники ресторанного рынка, они ожидают постановления губернатора, разрешающего работу летних веранд, 6-7 июля. «Нам сказали приготовиться к открытию 7 июля», – сообщила на условиях анонимности представитель HoReCa.

Как рассказывал «Континент Сибирь», новосибирские ассоциации рестораторов и шеф-поваров писали множество обращений в адрес губернатора. А 30 июня они обратились к губернатору региона в соцетях, организовав онлайн-флэшмоб, в котором в том числе прозвучали такие слова: «Мы и наши работники устали от безденежья и отсутствия работы. Мы — представители яркой и непростой сферы бизнеса в регионе. У нас есть сотрудники, арендодатели, поставщики, кредиты и обязательства. У наших сотрудников в этой цепочке тоже есть свои обязательства и семьи!». И попросили главу региона открыть хотя бы летние кафе и веранды.

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