Новосибирский общепит может побить мировой рекорд по мораторию на работу

В редакцию «Континента Сибирь» поступила копия письма, направленного губернатору Новосибирской области Андрею Травникову от Федерации рестораторов и отельеров Сибири (ФРиО Сибири). Представители ресторанного бизнеса просят главу региона назвать точную дату открытия летних площадок.

«В нашу общественную организацию Федерацию рестораторов и отельеров Сибири за последние два дня с криком о помощи обратились более 100 предприятий общественного питания всех форматов и масштабов, работающих в Новосибирской области. Дело в том, что период запрета на работу предприятий общепита в регионе после 28 июня превысит 90 дней, что будет являться мировым рекордом по ограничению работы отдельной сферы, поскольку таких прецедентов в общемировой практике еще не было», – говорится в письме за подписью президента ФРиО Сибири, владельца Группы ресторанов Владимира и Анжелики Бурковских и совладельца ГК «Сибирские блины» Владимира Бурковского.

Ресторатор отмечает, что отсутствие «дорожной карты возобновления работы отрасли наносит больший ущерб предприятиям, чем непосредственно закрытие». Как подчеркивает президент ФРиО Сибири, сотрудники ресторанов «находятся на грани выживания, в том числе из-за неотмененных ипотек». А из-за неопределенности с датой открытия своих кафе и ресторанов, они не могут поехать на заработки в соседние регионы, где работа заведений общественного питания уже разрешена.

ФРиО Сибири просит Андрея Травникова «помочь нашей отрасли добиться ясности по срокам открытия летних площадок предприятий общественного питания…до 30 июня, срока истечения 90-дневного карантина для предприятий питания Новосибирской области».

Напомним, вчера, 25 июня, как сообщил «Континент Сибирь», губернатор области во время пресс-конференции рассказал, что готовится решение о продлении режима повышенной готовности. «Мы продлим после 30 июня ряд ограничений, и режим повышенной готовности продлится с 1 июля этого года. Возобновление работы объектов, где предусмотрено массовое скопление посетителей и покупателей — торговых и развлекательных центров, кинотеатров, объектов общественного питания — все это будет в последнюю очередь, точно не с 1 июля, мы это продлим», – отметил Андрей Травников.

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