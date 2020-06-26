В Новосибирске строится жилой комплекс, который без преувеличения можно назвать достопримечательностью города. Ничего подобного ранее в нашем мегаполисе не строили. «Континент Сибирь» попросил генерального директора ГК «СМСС» АНАТОЛИЯ ПАВЛОВА, застройщика ЖК ApartRiver, провести экскурсию по незаурядному объекту.

Жилой комплекс ApartRiver возводится на берегу Оби в 10 минутах ходьбы от станции метро «Речной вокзал». Это двухсекционный апарт-отель переменной этажности с пристроенной подземно-надземной автостоянкой. В 13-этажной и 15-этажной секциях располагаются 414 апартаментов различной площади, а также офисные помещения.

«Дом выполнен в необычной архитектурной стилистике, которую разработал для нас известный в Новосибирске архитектор Валерий Николаевич Филиппов. Он сумел объединить наш жилой комплекс, именно апарт-отель, с набережной в единую элегантную концепцию, — начал экскурсию по объекту Анатолий Павлов. — Обратите внимание — фасады здания решены простыми и четкими формами с использованием современных материалов в белом, светло- и темно-сером цветах с яркими оранжевыми фрагментами. Большие размеры окон раскрывают из номеров великолепный вид на реку. А главный вход ориентирован на набережную и становится центром архитектурной композиции».

— Анатолий Владимирович, в чем изюминка строящегося жилого комплекса?

— Здесь она даже не одна. Например, на первом этаже у нас расположатся кафе и закусочные разного формата. Можно даже не готовить дома, а спуститься и позавтракать или поужинать в приятном месте.

Из дома два выхода. Можно выйти во двор, он общий с нашим же жилым комплексом «Гранит». Там будут спортивные площадки, детские городки и беседки для тихого отдыха. А можно выйти в сторону реки. Тоже интересное решение. Жильцы комплекса могут сразу попасть на набережную. Мы уже установили стену, назовем ее причальной. Подошел утром к ограждению — вода высокая плещется, настроение поднимается. Красота! А для тех, кто любит прокатиться на лодке, водном мотоцикле, мы оборудуем спуск к воде. Пожалуйста, спускайтесь — и на катер. При желании даже можно искупаться.

Мы подходим к основанию лестницы под 17-метровой аркой, разделяющей две секции апарт-отеля. Лестница соединяет дворовое пространство и набережную.

— Это не просто лестница, — рассказывает Анатолий Павлов. — Это уникальное общественное пространство. Здесь мы поставим деревянные резные скамейки. Можно будет взять кофе навынос в соседнем кафе, присесть с ноутбуком, книжечкой или даже без них и просто любоваться рекой, медитировать. Между прочим, здесь проходит глиссада самолетов, можно наблюдать, как эти стальные птицы идут на посадку.

Поднявшись по лестнице, мы подходим к тому, что и дает право этому жилому комплексу называться уникальным, — смотровой площадке, выполненной в виде железобетонного моста и расположенной прямо над набережной. Она очень напоминает смотровую в Москве в парке Зарядье. И так же будет нависать над рекой.

— Вы только представьте, — говорит Анатолий Павлов, — выходите летом в шесть утра на смотровую. Людей еще нет, площадка свободна, солнце ласковое, птички поют, вы закидываете спиннинг и ловите рыбу. В жаркий летний день река подарит здесь прохладу. Перед глазами прекрасные речные пейзажи, вид на Бугринский мост, на Коммунальный.

Мы поднимаемся в апартаменты. Между прочим, интерьеры холлов соответствуют общей стилистике проекта. Большие панорамные окна на первых этажах и несколько видов освещения в коридорах сделают общественные пространства шире и светлее, а натуральные современные материалы и оригинальные дизайнерские идеи создадут комфортную среду.

— Квартиры в ApartRiver небольшие, но очень удобные. Можно выбрать апартаменты-студии площадью от 25 до 28 квадратных метров или двухкомнатные апартаменты (от 50 до 56 квадратных метров). А можно купить несколько апартаментов и значительно увеличить пространство для жизни. Даже в студиях балконы очень большие, их площадь варьируется от 6,3 до 8,3 квадратных метра, они смотрят на реку и центр города.

— Когда выходишь на такую лоджию, так и представляешь, какой отличный кабинет с шикарным видом можно здесь сделать. Или место для занятий йогой, виды из окон и пространство очень располагают.

— Все, что вашей душе угодно. В двухкомнатных угловых апартаментах площадь балконов — 11,6 квадратных метра. Это просто дополнительная комната. Оттуда также открывается прекрасный вид на Обь.

Так как комплекс рассчитан прежде всего на молодую мобильную аудиторию, компания запустила в продажу квартиры под ключ. В апартаментах с видом во двор сделан ремонт в подарок.

— Эти апартаменты для тех, кто умеет считать деньги. Ремонт — удовольствие не из дешевых, требует большого терпения и нервов. К тому же человеку нужно где-то жить, пока идет ремонт. В связи с ситуацией, сложившейся на данный момент в стране, увеличился спрос на приобретение жилья с полной отделкой и бытовой техникой. Мы пошли навстречу нашим клиентам и разработали новое предложение — апартаменты с ремонтом. Теперь, купив студию у нас, в ней можно будет сразу жить. Все необходимое для этого там есть.

Отделка апартаментов порадовала качеством и вкусом. Компания использует современные материалы от ведущих производителей. В студиях полностью оборудованы ванные комнаты: установлена сантехника (унитаз, ванна), полотенцесушители, стиральные машины. В комнате — кухонный гарнитур со шкафами и 2-конфорочной стеклокерамической плитой, мойкой и вытяжкой, повешены люстры и светильники, установлены межкомнатные двери. На окнах — гардины и шторы. Действительно, заходи и живи.

Мы вновь спустились на набережную, которую застройщик благоустроит для променада. Подразумевается, что эта часть берега в перспективе станет продолжением Михайловской набережной. К слову, ГК «СМСС» занимается ее реконструкцией и вложит в объект более 50 млн рублей в течение двух лет.

— Не все в жизни измеряется количеством денежных знаков, — говорит Анатолий Павлов. — Есть вещи, которые нужно делать для души. Кто-то для души покупает себе самолет, а наша компания решила сделать подарок родному городу.

Жилой комплекс со встроенной смотровой площадкой, прекрасной набережной и уютным двором компания тоже сделала для души. В подарок родному городу и его жителям.

Сдать ЖК ApartRiver планируют в 2021 году. Как правило, компания вводит объекты в эксплуатацию раньше срока. Отметим, что ГК «СМСС» является одним из крупнейших застройщиков на новосибирском рынке. В портфеле компании — 75 сданных объектов, в числе которых — Технопарк Новосибирского Академгородка, ЖК Montblanc, «Парк Резиденс», торгово-офисный центр «Версаль», бизнес-центр «Якутия». Проекты ГК «СМСС» неоднократно входили в рейтинги лучших новостроек Новосибирска по версии «Континента Сибирь».

Дополнительную информацию вы можете получить

в отделе продаж на ул. Романова, 55, 2-й этаж.

Телефон: 8 (383) 209-28-44.

Застройщик ЖК ApartRiver — ООО «Гранит».

Проектная декларация на сайте http://apart-river.ru/

instagram.com/apart_river

facebook.com/apartriver/

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