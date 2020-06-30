Владельцы и руководители новосибирских преприятий сферы общепита обратились с открытым обращением к губернатору региона. В нем они отметили, что их бизнес находится под запретом уже более трёх месяцев из-за режима самоизоляции, и попросили, чтобы в городе разрешили открытие хотя бы летних кафе и веранд.

«Мы и наши работники устали от безденежья и отсутствия работы. Мы — представители яркой и непростой сферы бизнеса в регионе. У нас есть сотрудники, арендодатели, поставщики, кредиты и обязательства. У наших сотрудников в этой цепочке тоже есть свои обязательства и семьи!

С 28 марта прошло 94 дня, все это время мы обеспечивали выживание наших заведений и сотрудников. Сейчас наш запас прочности полностью исчерпан.

Везде толпы людей: магазины, парки, пляжи, турбазы и так далее. 90% работников офисов вышли на повседневные рабочие места. А мы вынуждены выживать, хотя сфера цивилизованного общепита всегда была и остаётся одной из самых ответственных по части соблюдения чистоты и гигиены. Хотим радовать наших гостей с учётом всех требований безопасности и обеспечить сотрудников работой и заработком! Дайте нам, пожалуйста, такую возможность», — обратился к главе области со своей страницы в соцсети Facebook основатель ресторана Mishiko и траттории La Trenta Андрей Коротышев. К движению уже присоединились около 20 заведений общепита Новосибирска, разместившие в своих аккаунтах в соцсетях обращения. Аналогичная акция рестораторов прошла в середине июня в Самаре, после чего заведениям общепита в этом регионе решено было разрешить работу. Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, в соответствии с которым ограничения в работе ряда отраслей продлятся до 1 августа. Ранее в редакцию «Континента Сибирь» поступала копия письма, направленного Андрею Травникову от Федерации рестораторов и отельеров Сибири (ФРиО Сибири), в котором отмечалось, что новосибирский общепит может побить мировой рекорд по мораторию на работу.

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