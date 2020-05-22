В правительстве Новосибирской области рассматривают обращения представителей рынков на территории областного центра. Руководители торговых организаций и инициативной группы из числа продавцов представили планы по обеспечению безопасности своих посетителей и сотрудников, а также заверили о готовности их реализовывать.

Совещание с руководителями организаций и представителями инициативной группы провел 13 и 21 мая заместитель губернатора Сергей Сёмка. Он отметил намерение правительства Новосибирской области встречаться с представителями заинтересованных бизнес-сообществ, а также указал на необходимость неукоснительного соблюдения санитарных норм, рекомендованных специалистами Роспотребнадзора, в случае принятия решения о возобновлении деятельности.

Напомним, что 21 мая предприниматели и сотрудники розничных продовольственных рынков Новосибирска собрались на входе в здание регионального правительства и потребовали встречи с руководством области. Они пожаловались на отсутствие работы и тяжелое материальное положение в связи с закрытием городских рынков.

В ходе общения с инициативной группой заместитель губернатора Сергей Сёмка и министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров обсудили результаты проверок, проводившихся на территории рынков города Новосибирска с 13 по 20 мая. В контрольных мероприятиях принимали участие представители Роспотребнадзора, регионального минпромторга.

Как отмечает пресс-служба правительства Новосибирской области, по завершении встреч участники достигли договоренности о тесном взаимодействии предпринимателей с представителями органов власти и оперативном информировании об изменении ситуации в региональном нормативно-правовом поле.

Напомним, что 12 мая 2020 года решением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова были открыты рынки на территории Новосибирской области, за исключением тех, которые расположены в городе Новосибирске. Такие меры предприняты для противодействия распространению коронавирусной инфекции и обусловлены тем, что в крупных населенных пунктах подобные торговые объекты с прилегающей инфраструктурой создают скопление людей в ограниченном пространстве.

Параллельно с этим в правительстве региона и управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области проходит согласование план поэтапного снятия ограничений, введенных на территории региона. При его формировании учитывались методические рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемии.

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