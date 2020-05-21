21 мая предприниматели и сотрудники розничных продовольственных рынков Новосибирска собрались на входе в здание регионального правительства и потребовали встречи с руководством области. Они пожаловались на отсутствие работы и тяжелое материальное положение в связи с закрытием городских рынков.

Сегодня, 21 мая, сотрудники Центрального, Октябрьского и Ленинского рынков Новосибирска буквально атаковали вход в здание областного правительства. По наблюдениям корреспондента «Континента Сибирь», по состоянию на 13.00 в фойе здания собралось около 30-40 человек. Они пришли на встречу с вице-губернатором Новосибирской области Сергеем Сёмкой.

Люди хоть и настроены решительно, но соблюдали установленные на период эпидемии правила. Практически все были в защитных медицинских масках.

Как удалось уточнить корреспонденту «Континента Сибирь», среди пришедших в областное правительство, в основном, частные предприниматели – те, кто выращивает рассаду, изготавливает творог, сметану, привозит на продажу в Новосибирск мясо. По их словам, они уже отправляли несколько писем на имя губернатора с просьбой открыть рынки города, просили о встрече с Андреем Травниковым и даже планировали провести митинг. Однако им все-таки организовали встречу в правительстве региона, на которую охранники согласны пропустить лишь четырех человек.

«Даже продуктами мешают торговать. Хотя едем сейчас на автобусе – дистанции никакой абсолютно. Все магазины открыты, а рынки почему-то стали камнем преткновения. Говорят, мы не выполняем нормы, а какие именно – ответа не дают! У нас сидят деревенские, которые заготавливают мясо, а его некуда сбывать. У людей накипело! Семьи без денег, нечем кормить детей», — выразила возмущение Юлия, продавец мяса на Центральном рынке.

По словам пришедших на встречу с Сергеем Сёмкой, они уже второй месяц остаются без работы из-за принятых ограничений, но при этом не подпадают ни под какие категории льгот.

Напомним, с 19 апреля 2020 года в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области закрыты продовольственные рынки региона. 12 мая было разрешено работать только розничным рынкам в районах области.

В тот же день, 12 мая, в СМИ появилось открытое обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову от директора ООО «Рынок Центральный» Александра Ракшина. Руководитель попросил главу региона разрешить работу городским рынкам.

«Производители мясной и молочной продукции намерены закрывать личные подсобные хозяйства, вести на забой скот, птицу, так как им некуда девать продукцию. Не у каждого товаропроизводителя есть возможность поставить свой товар в сетевые магазины и не каждый магазин готов принять этот товар», — говорится в обращении.

Редакция «Континент Сибирь» сделала запрос в областное правительство об итогах встречи с предпринимателями и возможности возобновления деятельности продовольственных рынков города.

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