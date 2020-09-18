Регоператор «Экология-Новосибирск» вышел на томский рынок

В сентябре в Томске был зарегистрирован филиал новосибирского регионального оператора по обращению с ТКО. Компания «Экология-Новосибирск» стала регоператором в Шегарском, Бакчарском, Кожевниковском районах, а также городе Кедровом.

Как рассказала «Континенту Сибирь» генеральный директор «Экологии Новосибирск», соглашение с властями Томской области было подписано еще в конце июля, после того, как регион покинул один из регоператоров. «Есть такая норма, в случае, если региональный оператор покидает рынок, правительство области обязано выслать предложения региональным операторам до момента проведения конкурса. Нас попросили «подставить плечо», — рассказала Лариса Анисимова. Она добавила, что руководство «Экологии-Новосибирск» пока не решило, будет ли компания принимать участие в конкурсе.

Новосибирский регоператор будет работать в Томской области в четвертой зоне, включающей Шегарский, Бакчарский, Кожевниковский районы и город Кедровый. Ранее в этой зоне работал томский оператор, компания «САТП № 1412». Всего в Томской области работает 7 регоператоров.

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