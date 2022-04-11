Губернатор Новосибирской области рассказал, на сколько хватит продуктовых запасов в регионе

Продуктовых запасов в магазинах Новосибирской области хватит как минимум на 30 дней. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников на оперативном совещании в областном правительстве 11 апреля.

Запасы продовольствия по основным позициям сформированы в Новосибирской области на срок от 30 дней и более, сообщил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в понедельник.

«Предпосылок для пустых полок в магазинах Новосибирской области нет», – заверил глава региона.

Заместитель главы регионального минпромторга Максим Останин отметил, что на сегодняшний день в области запасено бакалейных товаров на 23 дня, сахара – на 16 дней, овощей борщевого набора – на 11 дней (меньше всего запасено капусты и свеклы – каждая из позиций по 9 дней). Именно борщевой набор, по его словам, сегодня является ключевым поводом работы горячей линии: с начала марта его стоимость росла быстрее всего. С 1 марта репчатый лук вырос в цене на 69% и все еще продолжает расти. «Лукового пика», по словам министра, можно ожидать в середине апреля, после чего цена начнет снижаться. Что касается сахара, ажиотаж уже спал: на складах запасено около 1200 тонн, еще 1000 тонн прибудет в четверг и в ближайшее время ожидается снижение розничной цены сахара на 5%.

Как отметил губернатору на совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в минувшие выходные в областном центре прошли городские продовольственные ярмарки – в Первомайском, Кировском и Калининском районах. На них свои товары представили производители из районов Новосибирской области, Алтайского края и Кузбасса. Обороты торговли составили от полутора до пяти миллионов рублей. Хилокский рынок, одна из главных торговых площадок города, с 9 апреля, по словам Максима Останина, стал отгружать по 500 тонн продовольствия в сутки вместо 300.

Напомним, на прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил ход торговли в ТРЦ «Сибирский Молл».