Омская сеть Skuratov Coffee и новосибирская сеть «Академия кофе» объявили о частичном возобновлении работы своих заведений, ранее полностью закрытых на время самоизоляции.

Напомним, что в конце марта сеть Skuratov Coffee объявила о закрытии всех своих кофеен в России на время периода самоизоляции. В настоящее время сеть представлена в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Омске и Новосибирске. Аналогичное решение приняла и сеть «Академия кофе», представленная в Новосибирске и Красноярске.

Skuratov Coffee уже объявила о запуске двух кофеен в Новосибирске и трех в Омске, а также брю-баров в Самаре и Казани. Все эти заведения начнут работу в режиме «на вынос».

«Открывать кофейни мы будем постепенно, также, возможно, будем вносить корректировки в режим работы. Рекомендуем пользоваться бесконтактной оплатой. Задолго до режима самоизоляции мы сменили внутренние стандарты, касающиеся безопасности. Исключили зону самообслуживания, многоразовую посуду и сократили контакты гостя с посторонними предметами до минимума. Мы готовы вновь закрыть кофейни, если будем понимать, что ситуация меняется в худшую сторону, но надеемся этого больше не случится», — говорится в обращении компании.

В свою очередь «Академия кофе» сообщила о возобновлении работы 5 своих кофеен в Новосибирске и двух в Красноярске в режиме «на вынос». «Принимаем заказы через наше приложение и на месте. Для вашей и нашей безопасности используем бесконтактную отдачу и принимаем только безналичные платежи», — говорится в сообщении «Академии кофе».

Напомним, что 22 апреля стало известно, что железнодорожный районный суд Новосибирска оштрафовал за несоблюдение антивирусных мер кофейню «Чашка кофе», принадлежащую известному ресторатору Денису Иванову.

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