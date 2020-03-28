Основанная в Омске сеть кофеен Skuratov Coffee объявила о закрытии на время карантина всех действующих заведений в России. На сегодня у сети 27 кофеен в 7 городах России, включая Москву.

«Мы решили, что самым логичным будет закрыть наши кофейни на время карантина. Не рисковать здоровьем нашей команды, не экспериментировать с доставкой напитков», — пояснил в соцсетях основатель Skuratov Coffee Виктор Скуратов. По его словам, интернет-магазин, оба обжарочных цеха будут продолжать работать. «Очевидно, за эту неделю мы наконец-то приведём нашу интернет-торговлю в порядок», — прогнозирует Виктор Скуратов.

Cеть Skuratov Coffee была основана в Омске в 2009 году. Компания развивает только собственные заведения, не прибегая к схеме франчайзинга. Одним из инвесторов сети является крупный омский предприниматель, ритейлер, основатель сети «Низкоцен» Виктор Шкуренко. Как пояснял в интервью «Континенту Сибирь» Виктор Скуратов, его сеть намеревалась открыть в Новосибирске в ближайшие 3-5 лет 7-10 кофеен.

Напомним, что сейчас у Skuratov Coffee три кофейни в Новосибирске — в ТРЦ «Мега» на левом берегу, заведение на Студенческой и на пересечении Ленина и Советской в центре города. Последнее заведение было открыто в начале мая 2019 года и стало самым крупным для сети — его общая площадь составила порядка 300 кв.м. Как ранее отмечал Виктор Скуратов в ходе мероприятия, организованного «Континентом Сибирь» совместно со школой бизнеса SREDA, инвестиции в запуск этой кофейни составляли 20 млн рублей.

Стоит отметить, что другие сибирские сети кофеен, в частности Coffee Collective, Organic Coffee, Brew Sell, «Кофий» продолжат работу в формате выдачи заказов с собой. В таком же формате анонсировала работу и сеть кондитерских «Кузина».

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