Как сибирские кофейни защищают своих гостей от угрозы заражения коронавирусом?

“Континент Сибирь” продолжает серию материалов, в которых мы рассказываем о том, какие меры предпринимают компании в регионе для минимизации угрозы распространения коронавируса для своих клиентов и сотрудников. На этот раз мы решили рассмотреть крупную сибирскую сеть кофеен Skuratov Coffee.

Среди сетевых компаний в сфере общепита на события вокруг коронавируса одной из первых отреагировала именно Skuratov Coffee. Основанная в Омске Виктором Скуратовым сеть насчитывает 27 кофеен в 7 городах России. Среди них 5 заведений в Москве и 3 в Новосибирске. В родном для компании Омске было запущено 11 кофеен.

16 марта в компании анонсировали ряд мер, призванных обезопасить гостей кофеен от угрозы заражения коронавирусом.

«Во-первых, у нас было немного многоразовой посуды (для воды, эспрессо, пробы напитков). Теперь этого нет совсем. Вся посуда только одноразовая. Во-вторых, мы убрали все из свободного доступа. Все также бесплатно, но теперь это доступно только у бариста. Сахар, одноразовые ложки/вилки, сиропы и так далее, как и крышки для напитков. В-третьих, мы отменили все мероприятия внутри кофеен. В-четвертых, мы моем дверные ручки, ручки в туалетах, столы, стулья, банковский терминал и кассовый аппарат и все остальное с дезинфицирующим средством в 2-3 раза чаще в течении дня. В-пятых, мы закрыли краны с водой, и ее можно получить только у бариста. В-шестых, обычное мыло мы заменили на мыло с антисептиком.⠀В-седьмых, бутылки из под колд брю временно не принимаем и повторно не используем. Также как и бутылки из под комбучи.⠀В-восьмых, естественно, мы еще усилили контроль за температурой и здоровьем каждого сотрудника», — говорится в сообщении компании. Также Виктор Скуратов отмечал, что эти меры можно считать стартовыми, а если ситуация будет ухудшаться, то в компании будут их усиливать, руководствуясь, прежде всего, здравым смыслом.

27 марта после обращения президента России Владимира Путина о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом, в Skuratov Coffee решили, что самым логичным будет 28 марта закрыть все кофейни сети на время карантина, тем самым не рисковать здоровьем команды, не экспериментировать с доставкой напитков. «Интернет-магазин, оба обжарочных цеха будут продолжать работать. Очевидно, за эту неделю мы наконец-то приведём нашу интернет-торговлю в порядок. Оставайтесь в эти дни дома, берегите своих близких. Будем ждать вас, когда все закончится», — отметил Виктор Скуратов.

Он признает, что как и для любого бизнеса в сфере российского общепита, текущая ситуация — это большой удар, но отметил, что в компании не планируют сокращений, никаких изменений в ставках оплаты и сохранят выплаты всем членам команды.

Лучше проводите время дома. Кофейни и хороший кофе никуда не денутся

«Что я еще хотел бы пожелать и посоветовать? Не используйте наличные, чаще мойте руки, донесите до своих родственников старшего поколения опасность данного вируса и обеспечьте их безопасность, укрепляйте иммунитет. Лучше проводите время дома. Кофейни и хороший кофе никуда не денутся», — пояснил Виктор Скуратов.

Стоит отметить, что на неделе с 28 марта по 5 апреля о закрытии восьми своих кофеен объявила также крупная новосибирская сеть PRIMETIME COFFEE. Однако в ее случае остальные 20 кофеен сети остались работать в режиме «только на вынос». По второму сценарию решили работать и все остальные крупные сети кофеен, а также сеть кондитерских «Кузина».

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