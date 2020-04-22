Кофейня новосибирского ресторатора Дениса Иванова оштрафована за несоблюдение ограничений

Железнодорожный районный суд Новосибирска оштрафовал за несоблюдение антивирусных мер кофейню «Чашка кофе», принадлежащую известному ресторатору Денису Иванову.

Как сообщили в пресс-службе суда, в ходе проверки надзорных органов было установлено, что кофейня, несмотря на объявленные санитарно-эпидемиологические ограничения, продолжала обслуживать посетителей в помещении, а не навынос. В итоге управляющая «Чашки кофе» была признана виновной в нарушении части второй ст. 6.3 КоАП РФ. Она была оштрафована на 50 тыс. рублей (максимальный штраф для должностных лиц по этой части статьи составляет 150 тыс. рублей – «КС»).

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, с начала введения в регионе ограничительных мероприятий правоохранительными органами было составлено и направлено в суд 152 административных протокола. Из них 94 – по части второй ст. 6.3 КоАП РФ. Сумма штрафов на юридических лиц и граждан, оштрафованных по этой статье, уже составляет порядка 1,2 млн рублей.

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