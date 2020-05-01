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Андрей Травников

Андрей Травников назвал сроки окончания режима самоизоляции в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе пресс-брифинга 3 апреля сообщил о мерах, которые будут реализованы в регионе во исполнение указа президента РФ Владимира Путина «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области назвал дату возвращения детей в школы

Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил дату окончания школьного карантина. Ученики смогут вернуться за парты уже 13 апреля, в понедельник, но далеко не все.

МЧС объявило экстренное предупреждение в Новосибирской области

МЧС объявило экстренное предупреждение в Новосибирской области

В ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили о резком ухудшении погоды и порывистом ветре до 27 м/с, прогнозируя обрыв проводов и обрушение плохо укрепленных конструкций.

В Новосибирской области введены дополнительные ограничения

В Новосибирской области введены дополнительные ограничения

С 18 апреля на территории региона будут введены ограничения на посещение кладбищ, а с 19 апреля начинает действовать запрет на посещение рынков. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Олег Хорохордин

В Алтае и Хакасии определились с окончанием периода полной самоизоляции

Главы еще двух регионов Сибири анонсировали сроки окончания периода полной самоизоляции в связи с коронавирусом.

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