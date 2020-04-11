За минувшие сутки в Новосибирской области больных COVID-19 стало на семь человек больше, сообщает оперативный штаб. Теперь в регионе зафиксировано 28 заболевших коронавирусной инфекцией.

На 9.00 11 апреля в Новосибирской области выздоровели 10 человек.

Из семи новых пациентов – двое мужчин и пять женщин . Три случая завозные – Сочи, Краснодар и Москва. Еще три случая заражения возникли в резуьтате контактов с инфицированными, выявленными ранее. Одна пациентка из Новосибирской области не выезжала и с ранее выявленными пациентами не контактировала. Круг контактов семи новых зараженных COVID-19 установлен.

За сутки в детскую больницу №3 поступило семь детей с легкими признаками ОРВИ: они приехали из Индонезии, Москвы, Сочи или контактировали с инфицированными коронавирусом. Трое детей выписано. Всего в детской больнице №3 находятся 17 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус ни у кого из детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 11 апреля госпитализировано 59 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19, из них у 18 человек диагноз лабораторно подтвержден. Еще два пациента были выписаны накануне после отрицательного результата контрольного теста на коронавирус.

Напомним, вчера, 10 апреля глава региона Андрей Травников сообщил, сколько предприятий и сотрудников возобновили работу на этой неделе.

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