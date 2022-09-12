В Новосибирской области замедлился рост заболеваемости COVID-19

За прошедшую неделю число случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области увеличилось почти на 30%. Специалисты фиксируют снижение темпа роста заболеваемости.

О ситуации с распространением COVID-19 в Новосибирской области сообщила 12 сентября на оперативном совещании в правительстве региона замруководителя территориального управления Роспотребнадзора Наталья Ильиных.

«По COVID-19 — всего зарегистрировано на прошлой неделе 6 044 случая, что на 28,6% больше, чем на прошлой неделе. Вместе с тем отмечаем уже третью неделю снижение темпа роста заболеваемости», — цитирует специалиста ТАСС.

По словам замруководителя территориального управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, удельный вес положительных результатов исследования снизился с 8% до 4%. Это также подтверждает снижение темпа роста заболеваемости коронавирусом.

По данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, на утро 12 сентября в Новосибирской области за сутки выявили 924 случая заражения COVID-19, у том числе — у 179 детей.

В инфекционные стационары региона с диагнозом или подозрением на коронавирус госпитализированы 663 человека, в отделениях реанимации находятся 38 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 8 пациентам. За сутки в Новосибирской области не зарегистрировано летальных случаев от COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 280 256 случаев коронавирус. Полностью выздоровели 261 636 пациентов, 5 709 человек умерли.

Напомним, ранее врачи призвали жителей Новосибирской области к вакцинации против коронавирусной инфекции. По данным на 5 сентября, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в регионе составляет чуть больше 13%. На территории Новосибирской области развернуто 89 пунктов вакцинации в государственных медицинских организациях и 19 мобильных пунктов вакцинации. Выбрать удобный пункт можно на интерактивной карте.