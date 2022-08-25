Впервые с марта в Новосибирской области выявили более 490 случаев COVID-19

В Новосибирской области за прошедшие сутки выявили 465 случаев заражения COVID-19. Это максимальный суточный показатель больных коронавирусом с середины марта текущего года.

По данным стопкоронавирус.рф, 25 августа в Новосибирской области коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 491 жителя региона (24 августа — 465, 23 августа — 439), 186 человек выписаны с выздоровлением. За день в регионе госпитализировали 99 пациентов, летальных случаев от заболевания не зарегистрировано.

Всего с начала пандемии в Новосибирской области выявили 267 408 случаев заражения COVID-19, от заболевания умерли 5 703 человека.

Отметим, в последний раз такой высокий суточный показатель заболеваемости был зафиксирован в Новосибирской области в середине марта. Так, 17 марта в регионе за день коронавирус подтвердился у 458 человек.

Кроме Новосибирской области, рост заболеваемости коронавирусом отмечается и в других регионах Сибири. В Красноярском крае за сутки COVID-19 подтвердился у 1 013 человек (24 августа — 908, 23 августа — 819), при этом 1 августа в регионе заболевание выявили у 106 пациентов. В Кемеровской области за день зарегистрировали у 618 жителей региона (24 августа — 603, 23 августа — 587).

Напомним, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в ряде сибирских регионов был рекомендован масочный режим. Рекомендация действует в Новосибирской, Кемеровской областях, Республике Алтай и в Хакасии. В целях снижения риска заражения COVID-19 обязательное ношение масок ввели в медицинских организациях Томской области.