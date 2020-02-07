Андрей Жуков, заместитель губернатора Новосибирской области, курировавший такие проекты, как «Академгородок 2.0», международный форум «Технопром» и участвующий в разработке «дорожной карты» развития НИИТО, уходит в отставку.

Вице-губернатор НСО Андрей Жуков, отвечавший за такие направления, как министерство науки и инновационной политики, департамент информатизации (с июля 2019 года — министерство цифрового развития), подал в отставку.

Официального подтверждения отставки заместителя губернатора пока нет — пресс-служба правительства уточнила, что распоряжения губернатора Андрея Травникова о снятии с должности его заместителя на данный момент нет. Тем не менее, сам Андрей Жуков подтвердил, что действительно уходит и сегодня работает в правительстве последний день. В дальнейшем он должен стать начальником подразделения Росавтодора в Краснодарском крае и Адыгее, сменив врио директора Дмитрия Горба. Неофициальная информация о том, что оформляются документы для перевода Жукова в СКФО появилась ещё в ноябре 2019 года.

Андрей Жуков стал заместителем губернатора в мае 2018 года, сменив на этой должности врио Анатолия Соболева, ранее занимавшего пост первого вице-губернатора при Владимире Городецком. До этого Жуков два года возглавлял исполнительный комитет межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». «Я сделал выбор в пользу управленца, у которого есть опыт в других отраслях в частности в транспортной. Самое главное, имеет компетенцию в разработке и реализации масштабных проектов», — прокомментировал тогда Андрей Травников назначение Жукова своим заместителем.

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