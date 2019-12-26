Правительство Новосибирской области совместно с коллективами НИИТО примет участие в разработке «дорожной карты» развития учреждений.

При министерстве здравоохранения РФ формируется межведомственная рабочая группа по разработке «дорожной карты» развития учреждений ФГБУ «НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» и АНО «Клиника НИИТО», сообщает пресс-служба правительства.

По поручению губернатора Андрея Травникова от правительства Новосибирской области в состав рабочей группы предложено включить заместителя губернатора региона Андрея Жукова. Кроме того, в состав группы войдут представители федерального минздрава и управления Росимущества.

«Мы уверены, что в работе по созданию «дорожной карты» развития учреждений во взаимодействии с региональным Правительством должны принять участие оба НИИТО и видим целесообразность и большой потенциал дальнейшего взаимодействия АНО «Клиника НИИТО» и ФГБУ «НИИТО им. Я.Л. Цивьяна». Эти учреждения должны действовать в единой связке: институт – заниматься научными медицинскими исследованиями и разработками, клиника – оказывать услуги населению с применением новейших технологических разработок», – прокомментировал через пресс-службу областного правительства Андрей Жуков.

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