В Новосибирск приедет легендарный новогодний грузовик Coca-Cola. Он расположится на парковке ТЦ «Мега» c 30 ноября по 1 декабря.

Грузовик, знакомый по рождественскому видеоролику «Праздник к нам приходит», впервые приедет в Сибирь в рамках новогоднего тура Coca-Cola по городам России.

Машина простоит с 30 ноября по 1 декабря около торгового центра «Мега» по ул. Ватутина д. 107. Запланированы рождественские ярмарки с интерактивными тематическими зонами, где можно будет купить подарки, отправить близким новогоднюю открытку, украсить пряничный домик, создать своими руками оригинальную подарочную упаковку, а также приобрести одежду из совместной коллекции Coca-Cola и «Твое», сообщает пресс-служба компании.

Также сам же грузовик трансформируется в сцену, на которой выступят местные артисты, музыканты и диджеи. Кроме того, город включен в список площадок, где реализуют социальный проект «Рождественская ярмарка» для детей из разных социальных групп. Ребята с разными возможностями и особенностями смогут стать создателями праздника и подарить его другим.

Новосибирск – первый город, в котором остановится праздничный грузовик. Его дальнейший маршрут остается в секрете. Ознакомиться с программой мероприятий, уникальной для каждого города, можно на сайте.

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