Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в открытии новой производственной линии на заводе Coca-Cola в Новосибирске, сообщает пресс-служба компании.

Достигнутые в ноябре 2018 года в ходе рабочей встречи Андрея Травникова с генеральным директором Coca-Cola HBC Россия Александаром Ружевичем договорённости позволили открыть новой линию по разливу напитков. На встрече обсуждались вопросы, связанные со вкладом Coca-Cola в России в социально-экономическое развитие региона,который только в 2017-2018 гг. составил более полумиллиарда рублей.

Данный проект включал в себя приобретение и установку новой линии по розливу безалкогольных напитков в алюминиевую банку мощностью до 90 тысяч единиц продукции в час и расширение складских площадей. Он был одобрен на инвестиционном совете при губернаторе Новосибирской области в ноябре 2019 года. Объем инвестиций в проект составил 1 миллиард рублей. Запуск новой, единственной за Уралом, линии позволил повысить производственную мощность завода на 15% и объём производства на 12-15%. Также на 7 миллионов рублей в год вырастет объём налоговых отчислений в консолидированный бюджет региона.

«Это знаковое событие для Новосибирской области. В очередной раз очень приятно присутствовать на запуске новой производственной линии, вспоминая, как начинались переговоры о первых инициативах, об инвестиционных планах. Нам важно, что предприятие, по современным меркам уже достаточно «взрослое», регулярно обновляется. Сегодня мы присутствуем на открытии единственной за Уралом линии по производству напитков Coca-Cola в алюминиевой банке, – подчеркнул Андрей Травников. — Это означает, что Coca-Cola в Сибири будет ещё увереннее себя чувствовать на растущем рынке напитков, новосибирский завод будет уверенно смотреть в будущее. Уверен, что мы вместе сможем реализовать и другие крупные инвестиционные инициативы. Мы на это надеемся и будем оказывать всяческое содействие компании Coca-Cola».

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