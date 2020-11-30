Власти Новосибирской области назвали условия проведения новогодних корпоративов

Правительство Новосибирской области одобрило эпидемиологические требования к проведению новогодних утренников и банкетов. Соответствующий документ был подписан на заседании 30 ноября.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, до 15 января 2021 года в Новосибирской области разрешено проводить новогодние мероприятия в закрытых помещениях. Однако количество присутствующих предписано ограничить – на четыре квадратных метра должен приходиться один посетитель.

Всего же в зале может находиться не более 50 человек. Кроме того, мероприятие должно закончиться до ноля часов, а начаться не раньше 8 часов утра. Помимо этого, столы в помещении должны располагаться в полутора метрах друг от друга.

В областном правительстве также отметили, что оказание услуг общественного питания и доставки заказов в новогодние праздники не ограничится, в том числе по времени.

Между тем, в некоторых сибирских регионах новогодние корпоративы в этом году оказались под запретом. Среди них – Иркутская и Омская области.

Напомним, на оперативном совещании 30 ноября губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о том, что отмены новогодних корпоративов и утренников в этом году не планируется, однако праздники должны проходить в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

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