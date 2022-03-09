Мировые производители безалкогольных напитков временно покидают Россию

Американские производители безалкогольных напитков Coca-Cola и PepsiCo присоединились к компаниям, остановившим свою деятельность в России. Соответствующие заявления опубликованы на официальных сайтах торговых марок.

С приостановкой деятельности компаний в России из продажи на территории страны исчезнут напитки Pepsi-Cola, 7up и Mirinda, выпускаемые PepsiCo, а также Coca-Cola, Sprite и Fanta, которые производит Coca-Cola.

При этом, как следует из официального заявления компании Pepsi-Cola, производитель продолжит продавать в России продукты первой необходимости, в том числе молочные продукты и детское питание. Таким образом компания рассчитывает поддержать 20 тыс. своих российских работников и 40 тыс. работников сельского хозяйства в своей цепочке поставок по стране. Свой временный уход с российского рынка компания объяснила обеспечением безопасности сотрудников в связи с ситуацией на Украине.

Основанная в 2000 году компания Coca-Cola HBC AG работает в 28 странах мира. Coca-Cola HBC Россия принадлежат десять заводов по производству безалкогольных напитков и соков, в том числе в Новосибирске, где объём производства, по данным на февраль 2021 года, составлял 188 млн литров в год. В 2020 году на новосибирском предприятии открыли единственную за Уралом линию по производству напитков Coca-Cola в алюминиевой банке, увеличившую мощность завода более чем на 15%. Другие российские предприятия компании расположены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Красноярске и Владивостоке.

Компания PepsiCo имеет на территории России пять заводов, где работает около 19 тыс. сотрудников. С 2011 года в PepsiCo входит компания «Вимм-Билль-Данн», производящая линейку молочных продуктов. В Новосибирской области предприятие представлено компанией «Сибирское молоко», где выпускается молочная продукция. В 2020 года в Новосибирске стартовало строительство завода PepsiCo по производству снеков и чипсов на базе промышленно-логистического парка.

Ранее сообщалось о том, что в России приостанавливают деятельность сети ресторанов быстрого питания McDonald’s и KFC, а также кофейни Starbuсks.