Долги экс-главы омского «Мостовика» Олега Шишова превысили 43 млрд рублей

Арбитражный суд Омской области отказал в реструктуризации долгов бывшего руководителя строительной компании «Мостовик» Олега Шишова, поскольку его доход не сможет покрыть многомиллиардные задолженности бизнесмена.

Финансовое состояние главы одной из крупнейших в прошлом мостостроительных компаний страны стало известно в ходе прошедшего в арбитраже заседания по банкротству бизнесмена. Олег Шишов был признан несостоятельным в минувший вторник, 19 ноября по иску ФНС. По решению суда, его имущество будет выставлено на торги, процедура завершится в апреле будущего года.

Как выяснилось в ходе процесса, общая сумма долгов Олега Шишова превысила 43 млрд рублей. Самая крупная задолженность бизнесмена, более 25,5 млрд рублей, перед ПАО «Сбербанк». В списке кредиторов также значатся «Промсвязьбанк», «Альфа-Банк», «Росбанк», другие финансовые учреждения. Кроме того, Олег Шишов должен более 183 млн рублей управлению делами президента РФ. Рассчитаться с кредиторами, по мнению суда, бывший глава «Мостовика» не сможет – у него нет недвижимости и автомобилей. Олег Шишов трудоустроен в ПАО АФК «Система», где его зарплата составляет немногим более 40 тыс. рублей в месяц, кроме того, он получает 26 тыс. рублей в месяц страховой пенсии по старости.

Напомним, бывший генеральный директор омского «НПО «Мостовик» Олег Шишов был осужден за пособничество в растрате при строительстве океанариума во Владивостоке в марте 2016 года. Он признал свою вину и был приговорен к трем годам лишения свободы. Сама компания «Мостовик» сейчас также проходит процедуру банкротства, ее имущество распродается.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.