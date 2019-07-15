Налоговая служба подала иск в арбитражный суд Омской области с требованием банкротства бывшего главы «Мостовика». Сумма требований к Олегу Шишову составила около полумиллиарда рублей.

Заявление о банкротстве Олега Шишова появилось на сайте омского арбитража в конце минувшей недели. Сумма исковых требований составляет более 477 млн рублей. Судя по всему, это долг бывшего главы «Мостовика» по исполнительному производству, погашение ущерба от совершенного преступления. Напомним, бывший генеральный директор омского «НПО «Мостовик» Олег Шишов был осужден за пособничество в растрате при строительстве океанариума во Владивостоке в марте 2016 года. Он признал свою вину и был приговорен к трем годам лишения свободы. Прокуратура также обвинила бизнесмена в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, потребовав через суд взыскать с него почти полмиллиарда. По версии следствия, в 2009-2011 годах Олег Шишов внес в финансовые документы «Мостовика» и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом контрагентов строительно-монтажных работ на объектах во Владивостоке, Омске, Тюмени, Тобольске, Сочи, Астраханской, Московской областях и Забайкальском крае. Однако фактически эти работы выполнял сам «Мостовик» или другие организации. Следствие считает, что таким образом коммерсант уклонился от уплаты НДС на 478 млн руб.

Подача иска о банкротстве Олега Шишова сопровождалась курьезным обстоятельством. Изначально на сайте арбитражного суда Омской области в качестве кредитора, подавшего иск о банкротстве Олега Шишова, указывался сам Олег Шишов. Скорее всего, это была опечатка. После того, как новость о самобанкротстве известного бизнесмена получила широкую огласку в СМИ, коммерсант публично опроверг свое самобанкротство. Он подал в суд соответствующее ходатайство, в котором пригрозил обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела в отношении тех, кто от его имени подал иск (скан заявления опубликован на личной странице Олега Шишова в соцсети «ВКонтакте» — «КС»). Позже информация на сайте арбитража была скорректирована, заявителем теперь значится налоговая служба. Корректировка данных не помешала Олегу Шишову в ходатайстве апеллировать к ст. 129 АПК РФ и требовать от суда возвратить иск о его банкротстве заявителю без рассмотрения.

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