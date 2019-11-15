В сегмент строительства жилья комфорт­класса в Новосибирске пришел новый игрок. ЖК «Академия» претендует на первые места в рейтингах новосибирских новостроек. О том, составит ли он конкуренцию существующим застройщикам элитного жилья и как объект преобразит город, «Континент Сибирь» поговорил с руководителем проекта ЖК «Академия» ДАРЬЕЙ КУРОШВИЛИ.

— Дарья, ЖК «Академия» — это первый проект компании в сфере жилищного строительства?

— Да, это наш первый проект, поэтому компания тщательно подходит к его реализации. Наша задача — построить отличный жилой комплекс, который будет ассоциироваться с надежным застройщиком, современным и качественным строительством.

ЖК «Академия» строит крупный девелопер города — Владимир Кальченко. Его проекты довольно известны, среди них «Торговый город «Левобережный», торгово­выставочный комплекс «Калейдоскоп» и загородный поселок «Серебряный лес».

— Вы начали возводить комплекс в то время, когда правила игры на строительном рынке стали меняться. Многие, особенно не очень крупные застройщики, довольно болезненно восприняли необходимость перехода на проектное финансирование с использованием эскроу счетов. Почему вас не пугала эта перспектива?

— Мы всегда работаем в рамках действующего законодательства и выступаем за абсолютную прозрачность. К моменту вступления в силу поправок в 214 ФЗ, регламентирующих новую модель финансирования строительства, мы прошли большой путь. Строительная готовность нашего проекта составляла не менее 30%, количество заключенных договоров долевого участия — не менее 10%. Это позволило нам остаться на старой схеме финансирования.

Но мы уверенно смотрим в будущее и готовы работать по новым правилам, когда деньги дольщиков будут размещаться до окончания строительства дома на счетах эскроу в банке.

Строительство жилья — это большая ответственность. Поэтому не допускаем даже мысли, что сроки сдачи домов могут быть затянуты. Наоборот, мы стараемся строить с опережением графиков.

— Как вы позиционируете свой комплекс?

— В жилищном строительстве есть несколько классов, которые в свою очередь имеют несколько градаций. И хотя все это пока довольно условно, есть определенные маркеры, которые позволяют оценивать принадлежность к одному из классов.

Мы подошли к этому вопросу очень серьезно, с точки зрения системного застройщика. Наш комплекс отвечает критериям комфортного жилья, для которого обязательны такие параметры, как индивидуальный проект, современные стройматериалы, высота потолков (у нас — 3–2,85 м), расположение (от нашего комплекса до центра города 5 минут на авто), определенное количество парковочных мест, площадь внутридомового пространства и другие. Поэтому мы можем смело говорить, что ЖК «Академия» — это жилье комфорт­класса со знаком плюс.

— Кто был автором названия вашего ЖК?

— Мы не заказывали дорогой нейминг. Устроили мозговой штурм, нужно было емкое название, отражающее наши ценности. И собственник бизнеса, Владимир Кальченко, предложил назвать «Академия». Как оказалось, это было очень верное попадание. Во­первых, есть территориальная привязка, понятная новосибирцам — рядом расположена академия госслужбы. Во­вторых, при возведении объекта мы используем элементы академичности в современной интерпретации, даже в кирпичной кладке присутствует классическая нота.

Концепция домов предполагает классические фасады, кирпичную кладку, но с полностью современным внутренним обустройством самих объектов, таким как разводка, отделка, оформление мест общего пользования и инженерная инфраструктура.

— Кто разрабатывал проект? Какие основные требования и пожелания к проектировщикам были у вас?

— На этом участке между улицами Ипподромской, Кирова и Шевченко мы изначально планировали построить что­то амбициозное.

Проект разрабатывали архитекторы и проектировщики, которые работают с крупными застройщиками в городе, чьи дома являются визитной карточкой Новосибирска. Наш генподрядчик — «Сибмонтажспецстрой». Само название компании звучит, как знак качества. Мы рады, что работаем с партнерами, чьи имена ассоциируются с высоким уровнем строительства и благоустройства.

По нашему замыслу, ЖК «Академия» должна стать полноценной экосистемой со своей инфраструктурой, обеспечивающей комфорт и безопасность. Большое внимание мы уделили внешнему виду зданий, которые, с одной стороны, должны гармонично вписаться в окружающее пространство, а с другой — соответствовать уровню нового центра города, формирующегося в этом месте. Архитектурная подсветка фасадов наших зданий придаст одной из крупнейших городских магистралей особый колорит в ночное время.

— Насколько требовательны новосибирские покупатели жилья?

— Если в демократичном сегменте цена оправдывает все недостатки и неудобства от локации до планировок, то в комфорт­классе покупатель подходит более осознано к выбору квартиры и хочет максимального комфорта за свои деньги. Сегодня покупатели четко знают, какие предложения отвечают требованиям комфорт­класса.

Еще одна тенденция — сознательное потребление. Если раньше приходили клиенты, которые не имели понятия что такое лапомойка (отдельное помещение в холле для мытья лап домашних животных), то сегодня их беспокоит, будет ли поблизости площадка для выгула собак.

— Будет?

— Да, проектом предусмотрена отдельная площадка для собаководов.

— Что еще волнует будущих жильцов?

— Например, где будут располагаться места для сбора бытовых отходов. Открытые контейнеры уже никому не нужны. Все понимают, что это неправильно, неэкологично и некомфортно. Мы сразу успокаиваем, что проектом предусмотрена система подземного сбора мусора Molok. Она уже представлена в некоторых жилых комплексах Новосибирска. В течение 5–10 лет эта система вытеснит мусорные контейнеры, к этому побуждает законодательство. Но мы хотим быть одними из первых. Кроме того, у жильцов будет возможность для сортировки мусора.

— В чем эксклюзивность ЖК «Академия»?

— Наш жилой комплекс состоит из пяти зданий переменной этажности, объединенных единым закрытым двором и подземным паркингом. Кстати, мы рекомендуем покупать парковочные места на этапе строительства, пока цена на них не выросла.

На стилобате расположится закрытый двор без машин. Под ним — крытая двухуровневая парковка для жильцов комплекса.

Владимир Григорьевич Кальченко уделяет особое внимание внутреннему наполнению двора. Он сам очень активный человек, и для него важно, чтобы двор был многофункциональным. Концепцию благоустройства для нас разрабатывал Андрей Шевцов (LANDMARK architects), чьими проектами общественного пространства сегодня гордится город. И новая разработанная им площадка просто уникальна.

Наш двор способен удовлетворить запросы каждого жителя комплекса. Игровые площадки разделены на несколько зон в зависимости от возраста детей. Каждая из них оборудована игровыми элементами, наиболее полно отвечающими потребностям определенной возрастной группы. Мы были удивлены, насколько все продумано. Например, для детей 7–12 лет будут созданы игровые пространства с контролируемым риском. Оказывается, это очень важно, иначе дети будут искать этот риск где­то на стороне. Здесь же будут площадки для игровых видов спорта, воркаут­зона, беговая и велосипедная дорожки.

Для спокойного отдыха предназначены пространства с теневыми навесами над лавочками, беседки, качели и обязательно беспроводной Интернет, а также возможность подзарядки гаджетов. Кроме того, во дворе есть место для проведения общедомовых праздников и других мероприятий. Даже кинотеатр под открытым небом можно будет организовать в летнее время.

— Улица Ипподромская довольно загруженная магистраль, как будет решаться проблема с шумом?

— Наши здания находятся в отдалении от нее и спроектированы таким образом, чтобы шум не мешал жителям. Кроме того, жилую зону от улицы отсекает коммерческая часть здания. Двор по тем замерам, которые мы делаем, достаточно спокойный и тихий.

— Для Новосибирска один из важных вопросов — это транспортная доступность. Как с этим обстоят дела?

— Организация дорожного движения до комплекса уже продумана. Из подземного паркинга будет два удобных выезда. Жильцы смогут на автомобиле выезжать на Ипподромскую (дорожная разметка в этом месте имеет разрыв), до улицы Кирова тоже будет автомобильная дорога, ее план сейчас на утверждении в мэрии Новосибирска. Комплекс расположен в непосредственной близости от метро, поэтому, безусловно, мы будем использовать эту возможность. Также нами запланирован плавный подъем от жилого комплекса до станции метро «Октябрьская». Среди наших покупателей очень много молодых семей с детьми, поэтому дорога до метро должна стать для них прогулкой, чтобы было удобно подниматься с детьми, с колясками. Собственник проекта чутко реагирует на эти нюансы.

— Дарья, расскажите о планировках квартир в комплексе.

— Класс жилья легко понять, если посмотреть на планировочные решения. Большое количество однокомнатных квартир либо студий сразу говорит о том, что в этом месте будет демократичный класс.

В первом доме ЖК «Академия» всего 18 однокомнатных квартир, и они были проданы еще на старте продаж. В остальных четырех домах их также будет немного. В первом доме комплекса доступно для выбора 15 планировок площадью от 36 квадратных метра.

При планировании квартир большей площади мы опираемся на современные тенденции, когда есть одно общее объединяющее пространство, у кого­то это гостиная­столовая, у кого­то кухня­столовая, и комнаты для отдыха. Общая площадь квартир — до 90 квадратных метров. Это оптимальная квадратура для данного класса жилья. Главное — эргономичность и функциональность.

Мы пытаемся максимально сохранить свободную планировку, для того чтобы люди могли воплощать собственные решения. Но иногда покупатели не представляют, как они хотят организовать пространство. И тогда на помощь приходят дизайнеры из дизайн­клуба «Чердак», с которыми мы плотно работаем в ТВК «Калейдоскоп». Это касается и отделки. Если наш покупатель иногородний, мы всегда можем посоветовать, куда обратиться за качественными современными отделочными материалами. Он доверяет нашему экспертному мнению. Коллаборация наших внутренних проектов — это очень удобно и для клиентов, и для нас.

На первых этажах жилого комплекса находятся квартиры редкого для Новосибирска формата «ситихаус». Они имеют отдельный выход на улицу, минуя общие входные группы. Это удобно, если есть ограничения по передвижению, или для тех, кто не любит жить наверху. В первом доме, к слову, осталось всего две непроданных квартиры.

Еще один нечасто встречающийся формат в нашем городе «хайфлэт» расположен на 24­м этаже первого дома. Это квартиры с высокими потолками и масштабным остеклением, открывающим панорамный вид на город.

Отдельно надо сказать о входной группе, которая представляет собой единое холловое пространство, в котором нет входов в квартиры. Там будет зона буккроссинга, ожидания и отдыха. Там же разместятся лапомойка, колясочная и консьерж­сервис. И еще наша гордость — лифты, светлые и абсолютно прозрачные, что редкость для Новосибирска.

— Для новичка на рынке жилья комфорт­класса вы довольно уверенно себя чувствуете.

— Наша уверенность базируется на предыдущем опыте строительства и глубоком знании предпочтений Новосибирцев в области жилья. Долгое время мы предлагали обустраивать квартиры. Так что собственно строительство жилья выглядит вполне закономерным в плане развития бизнес­стратегии. Мы точно знаем, чего не хватает нашим покупателям и о чем они думают. Наша задача — воплотить их мечту.

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Узнать больше о проекте и записаться на экскурсию можно на сайте или позвонив в отдел продаж по телефону +7 (383) 383­55­05. Застройщик ООО «ЖК «Академия». Проектная декларация на сайте akademia54.ru.

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