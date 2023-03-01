Строительная компания VIRA подвела итоги новогоднего конкурса «Дед Мороз дарит подарки». Встреча прошла 18 февраля в ресторане «Гудман». Ключевой ценностью для девелопера является семья, именно поэтому компания провела розыгрыш подарков в самый семейный праздник новый год и выбрала для исполнения «самые семейные» пожелания своих клиентов.

«Мы хотели, чтобы жители наших комплексов загадали желания, а мы взяли на себя почетную роль Деда Мороза и исполнили их. Было большое количество заявок и разнообразных желаний материального характера, но мы сделали выбор в пользу тех, которые были связаны с совместным семейным времяпрепровождение. Для нас, как девелопера, очень важно поддерживать семейные ценности и строить дома для счастливой жизни людей», – прокомментировала Ольга Кирилловых, коммерческий директор VIRA.

В качестве подарков участники получили поездку в Санкт-Петербург всей семьей, дизайн-проект квартиры и мастер-класс по рисованию. Также победители поделились своими впечатлениям о жилых комплекса VIRA.

«Почему выбрали новостройку от VIRA? Вся инфраструктура рядом: сады, школы, а это очень важно для семей с детьми. Когда я увидела конкурс в социальных сетях, сразу решила поучаствовать. Очень рада, что мы победили и выиграли поездку в Санкт-Петербург всей семьей. Спасибо VIRA, за честность и исполнение желания нашей семьи», — рассказала Елена, жительница комплекса «Матрешкин Двор».

В ходе дружеской беседы с топ-менеджером VIRA Ольга Кирилловых победители неоднократно отмечали атмосферу добрососедства в жилых комплексах застройщика.

«Мы с дочкой живем в ЖК «Свобода». Он представляет собой 13 4-этажных домов, находится рядом с лесом и озером, а нам очень нравится природа. Мы живем как-будто в частном секторе, знаем всех соседей, дружим и помогаем друг другу», — комментирует Екатерина, жительница комплекса «Свобода».

Некоторые победители конкурса рассказали, что уже подумывают о покупке следующей квартиры и знают, у какого застройщика ее выбрать. «Наш выбор очевиден – только VIRA, потому что компания надежная и порядочная», — резюмировала Елена, жительница комплекса «Матрешкин Двор».

VIRA — лидирующий застройщик Новосибирска и Сибирского региона России, в прошлом году компания отметила 11-летие профессиональной деятельности и первые 708 359 м2 сданного жилья. VIRA это надежность, компетентность, амбициозность, ответственность, порядочность, уважение к другим, смелость и приверженность семейным ценностям. VIRA не просто строит квадратные метры, VIRA строит жизнь.