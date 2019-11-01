Благоустройство набережной в Новосибирске пройдет в рамках государственно-частного партнерства. Работы на участке будут закончены к осени 2021 года.

По словам директора ГК «Сибмонтажспецстрой» Анатолия Павлова, планируется, что новосибирская набережная приобретет парящий мост парящий мост, лабиринт из зеленых насаждений и декоративный маяк. Длина реконструированного участка составит около 500 метров.

Работы второго этапа по ремонту набережной завершились в октября прошлого года. На территории появились уличные тренажеры, аллеи с плиточным рисунком и игровая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Взаимодействуя с застройщиком мы нашли такой консенсус, что будет доработан дизайн-проект именно на эту часть Михайловской набережной, которую разработают также наши архитекторы. Дизайн-проект был разработан, был согласован как заказчиком, так и мэрией города Новосибирска, чтобы это все выглядело как естественное продолжение Михайловской набережной», – сказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова во время подписания соглашения с ГК «Сибмонтажспецстрой». Компания также возводит жилой комплекс в непосредственной близости от набережной.

Анатолий Павлов отметил, что благоустройство будет произведено на двух участках. Второй располагается за гостиницей «Ривер-парк» и составляет 107 метров. Здесь мероприятия планируют закончить к 2020 году. Итоговая сумма инвестиции в оба участка составит 100 млн рублей.

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