«Континент Сибирь» в рамках подготовки материала о деятельности региональный оператора по обращению с отходами на территории Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск» приглашает всех желающих поделиться своим опытом и отправить в редакцию отзыв о взаимодействии с организацией.

С 1 января 2019 года обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области полностью перешло под контроль единого регионального оператора — ООО «Экология-Новосибирск». Компания входит в инвестиционный холдинг — группу «ВИС» со штаб-квартирой в Москве. Ранее «Континент Сибирь» уже публиковал впечатления и мнения представителей бизнеса о первых месяцах взаимодействия с региональным оператором. В адрес «Экологии-Новосибирск» был выдвинут ряд претензий, связанных с размером платежей, двойными квитанциями и недостаточной коммуникацией с региональным оператором.

Мы продолжаем разбираться в непростой ситуацией с переформатированием схемы обращения с мусором в Новосибирской области и приглашаем наших читателей продолжить обсуждение проблемы.

Если вам есть, что сказать о работе регионального оператора, вы можете оставить свой отзыв, позвонив в рабочее время на номер +79231855318 или прислав его в письменном виде на ящик news@sibpress.ru. Журналист «Континента Сибирь» Марина Цурмаст запишет ваш отзыв, который станет частью будущей публикации.

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