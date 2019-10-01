Политологи о рекордно низкой явке на выборах мэра Новосибирска

Такой низкой явки на выборах мэра третьего по величине города России не было никогда. 8 апреля был зафиксирован антирекорд равнодушия избирателей к муниципальным выборам. Напомним, как писал «Континент Сибирь», в 2004 году на выборах мэра в первом туре, который проходил одновременно с выборами президента, проголосовало 54,92% избирателей, во втором — 39,24 %. В марте 2000 года явка избирателей на выборах мэра составила 62,31%.