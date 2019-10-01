Наибольший интерес аудитории портала в сентябре 2019 года вызвали следующие материалы
Пять самых читаемых материалов месяца
НИИТО просит депутатов выйти из клиники
Руководство ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна» обратилось к депутатам новосибирского Законодательного собрания Игорю Гришунину и Александру Аксененко с предложением выйти из состава учредителей АНО «Клиника НИИТО». Письмо с просьбой посодействовать этому было также направлено и председателю Законодательного собрания Андрею Шимкиву. По мнению руководства федерального учреждения, это поможет повысить управляемость и контроль за бюджетными средствами в клинике.
Сбербанк запустил промовклад с повышенной процентной ставкой (новости компаний)
С 19 сентября Сбербанк запускает рублевый промовклад «Онлайн плюс» с повышенной процентной ставкой.
Политологи о рекордно низкой явке на выборах мэра Новосибирска
Такой низкой явки на выборах мэра третьего по величине города России не было никогда. 8 апреля был зафиксирован антирекорд равнодушия избирателей к муниципальным выборам. Напомним, как писал «Континент Сибирь», в 2004 году на выборах мэра в первом туре, который проходил одновременно с выборами президента, проголосовало 54,92% избирателей, во втором — 39,24 %. В марте 2000 года явка избирателей на выборах мэра составила 62,31%.
Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска
Согласно опросам жителей на выходе с избирательных участков мэр Новосибирска и кандидат Анатолий Локоть набирает 50,75%. О том, что проголосовали за действующего главу города, сообщили 9458 человек.
Виктор Толоконский: «Договоренности не распространяются на следующие выборы»
Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края, экс-полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ отвечает на вопросы корреспондента «Континент Сибирь» о прошедших выборах и рассказывает, собирается ли он сам возвращаться в политику.