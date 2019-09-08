Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска

По данным альтернативного подсчета голосов, организованного КПРФ, на выборах мэра Новосибирска действующий мэр Анатолий Локоть набирает наибольшее число голосов.

Пока новосибирский горизбирком считает голоса избирателей, коммунисты обнародовали данные собственного экзитпола на выборах градоначальника. Согласно опросам жителей на выходе с избирательных участков мэр Новосибирска и кандидат Анатолий Локоть набирает 50,75%. О том, что проголосовали за действующего главу города, сообщили 9458 человек.

На втором месте глава правозащитного фонда Сергей Бойко, за него отдали голоса 19,1% или 3559 избирателей. На третьем месте кандидат от ЛДПР, депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Лебедев – 9,08% (1692). Еще один городской депутат Наталья Пинус набрала 7,86%, а экс-заместитель мэра Данияр Сафиуллин – 6,98%. Остальные кандидаты по данным альтернативного подсчета голосов КПРФ не набрали одного процента.

По данным Новосибирской городской муниципальной комиссии число избирателей в Новосибирске – 1187595 (по состоянию на 01.07.2019). В выборах мэра Новосибирска 8 сентября приняли участие 227239 или 19,13% (по состоянию на 19:30). Подсчет голосов продолжается.

За пост мэра боролись 15 кандидатов: действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ), депутаты Дарья Украинцева («Зеленые»), Евгений Лебедев (ЛДПР) и Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), бывший замгубернатора Виктор Козодой («Справедливая Россия»), бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»), бизнесмены Алексей Крестьянов («Аграрная партия»), Дмитрий Холявченко («Яблоко»), Андрей Токарев («Родная партия»), глава новосибирской ассоциации ветеранов СОБР Александр Гультяев («Партия возрождения России»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), глава правозащитного фонда Сергей Бойко (самовыдвиженец), общественник и администратор музея Олег Викторович «(Партия дела»), политик Сергей Лоскутов («Коммунисты России»), гендиректор строительной компании Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождении села»).

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