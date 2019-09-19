НИИТО просит депутатов выйти из клиники

Как стало известно «Континенту Сибирь», руководство ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна» обратилось к депутатам новосибирского Законодательного собрания Игорю Гришунину и Александру Аксененко с предложением выйти из состава учредителей АНО «Клиника НИИТО». Письмо с просьбой посодействовать этому было также направлено и председателю Законодательного собрания Андрею Шимкиву. По мнению руководства федеральным учреждением, это поможет повысить управляемость и контроль за бюджетными средствами в клинике.

В распоряжении «Континента Сибирь» попали два письма за подписью заместителя директора по научной работе, и. о. директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России Ирины Кириловой в адрес депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, которые свидетельствуют о том, что госучреждение намерено вернуть контроль над клиникой.

В 2000 году, сообщается в письмах, для оказания высокотехнологичной помощи пациентам ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна» создало автономную некоммерческую организацию «Клиника НИИТО». Это позволяло институту находить деньги для дорогостоящих операций и заниматься инновационной деятельностью, которую трудно было развивать в рамках бюджетного учреждения. Автономные некоммерческие организации обладают полномочиями брать кредиты, участвовать в венчурных проектах финансирования и так далее. Имущество «Клиники НИИТО» было сформировано из взносов ее единственного учредителя ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна».

Решение оправдало себя. К 2017 году специалисты двух учреждений — федерального института и клиники — проводили почти 17 тысяч высокотехнологичных операций в год. Опыт новосибирцев нашел поддержку на уровне Минздрава РФ, который предложил медорганизациям переводить хозяйственную деятельность из государственных учреждений в автономные некоммерческие.

До 6 февраля 2018 года единственным учредителем «Клиники НИИТО» было ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна». В феврале директор клиники Оксана Шелякина, приступившая к обязанностям 27 декабря 2017 года, обратилась в Законодательное собрание Новосибирской области с просьбой рекомендовать кандидатуры от Законодательного собрания в состав учредителей АНО «Клиника НИИТО». В ответном письме от 06.02.2018 года № П/266 за подписью первого заместителя председателя ЗС были предложены две кандидатуры — председателя комитета по социальной политике и здравоохранению Игоря Гришунина и заместителя председателя комитета по бюджету Александра Аксёненко. В этот же день, 6 февраля, депутатов приняли в состав учредителей клиники. (Случайное ли совпадение или нет, но надо отметить, что сын Игоря Гришунина – Гришунин Дмитрий Игоревич – заместитель директора по экономической и финансовой работе ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л.Цивьяна»).

20 апреля 2018 года учредителями АНО «Клиника НИИТО» стали директор этой клиники Оксана Шелякина и Николай Фомичев, директор ООО «Техинком», в составе учредителей которого находится АНО «Клиника НИИТО». «Что свидетельствует о взаимозависимости данных лиц и заинтересованности в принятии соответствующих решений», — говорится в письме, направленном на имя председателя Законодательного собрания Андрея Шимкива.

Согласно сервису Rusprofile, основной вид деятельности ООО «Техинком» — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. В составе учредителей — компании ООО «НИТЕК» (40,3%), АНО «Клиника НИИТО» (24,1%), ООО «Медтрейд» (16,81%), ОАО «БИЗНЕС-АНАЛИТИКА» (14,31%) и Поскочин Дмитрий Сергеевич (4,48%). Напомним, что Сергей Поскочин — бывший топ-менеджер НИИТО, в 2018 году объявлен в международный розыск в связи с уголовным делом о многомиллионных хищениях в НИИ травматологии и ортопедии.

Таким образом, вместо одного учредителя у автономной некоммерческой организации теперь их пять (ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна», Гришунин, Аксененко, Шелякина и Фомичев).

В результате этого, говорится в письмах и. о. директора ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна» в адрес депутатов Законодательного собрания, «полная степень и возможность надзора за деятельностью АНО «Клиника НИИТО» была утрачена». Далее в письме сообщается, что директор Шелякина препятствует учредителю в лице государственного учреждения в получении информации, а «остальные участники фактически одобряют подобные неправомерные действия».

По некоторым данным, курсирующим внутри клиники НИИТО, Игорь Гришунин мог получать денежное вознаграждение за лоббисткие услуги, но каких-либо подтверждений этого редакция не располагает.

Чтобы вернуть себе контроль над организацией, руководство института предложило депутатам выйти из состава учредителей АНО «Клиника НИИТО» в течение 10 дней со дня получения письма, в противном случае институт будет «вынужден обратиться за системой защиты своих нарушенных прав».

Письма стали очередным витком конфликта, который длится вокруг «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна» и «Клиникой НИИТО» в течение нескольких лет. В июне этого года Центральный районный суд Новосибирска признал виновным в хищении 10,7 млн рублей Михаила Садового, экс-директора ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна». Его приговорили к 3 годам заключения и к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

«Континент Сибирь» направил запросы о сложившейся ситуации в Законодательное собрание Новосибирской области и в «Клинику НИИТО».

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