С 19 сентября Сбербанк запускает рублевый промовклад «Онлайн плюс» с повышенной процентной ставкой. Вклад можно открыть, не посещая офис банка, до 31 октября включительно.

Минимальная сумма промовклада — 50 тысяч рублей. Начисление процентов производится в конце срока.

Ставка по вкладу зависит от срока: 5,25% годовых при сроке вклада от 6 до 9 месяцев; 5,5% — от 9 до 12 месяцев; 5,75% — 12 месяцев.

«Мы предоставляем клиентам отличную возможность увеличить свои накопления, воспользовавшись нашим осенним промовкладом с повышенной процентной ставкой, — комментирует директор дивизиона «Занять и Сберегать» ПАО «Сбербанк» Сергей Широков. — Удобно, что в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» открыть вклад можно всего за несколько секунд — посещать отделение для этого не нужно».

Вклад «Онлайн плюс» можно открыть в дистанционных каналах обслуживания — через банкомат, онлайн-банк или мобильное приложение.

Ранее, напомним, Сбербанк уже предлагал промовклады с онлайн-регистрацией и таким же минимальным порогом — 50 тысяч рублей.

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