Бывший министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Ким возвращается в областную власть. Он победил в конкурсе на замещение должности руководителя регионального Фонда модернизации ЖКХ.

Как подтвердили редакции представители министерства энергетики и ЖКХ Новосибирской области, конкурс завершился 2 августа. Евгений Ким в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» отметил, что у него есть месяц, чтобы приступить к обязанностям исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области». Учредителем этой структуры является региональное министерство ЖКХ и энергетики, которое Ким возглавлял до апреля 2018.

Тогда источники «Континента Сибирь» связывали его отставку с готовящейся служебной проверкой из-за предполагаемого наличия «конфликта интересов» на рынке управляющих компаний. Об этом говорилось в письменном ответе Сергея Семки на заявление организации по защите прав потребителей «Гражданский патруль».

Перед увольнением Евгений Ким получил от Законодательного собрания Новосибирской области медаль «Общественное признание» за многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность и большой вклад в социально-экономическое развитие Новосибирской области».

По словам самого Евгения Кима, он покинул правительство Новосибирской области по собственному желанию, чтобы заняться своим здоровьем. Спустя почти полтора года он почувствовал, что готов принять предложение поучаствовать в конкурсе на замещение вакантной должности в Фонде модернизации ЖКХ, отметил в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» Евгений Ким.

В конкурсе приняли участие 10 претендентов, большая часть не преодолели второй этап — тестирование министерства строительства и ЖКХ РФ.

Евгений Ким с 1994 по 1999 занимал должности главного инженера, начальника управления жилищного хозяйства Калининского района Новосибирска, позже — директора муниципального учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство Калининского района» г. Новосибирск. В 1999 году был назначен первым заместителем главы администрации, исполняющим обязанности главы администрации Калининского района. 2011-2014 — вице-мэр Новосибирска — начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска. В 2015 году стал министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

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