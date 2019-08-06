После полуторагодовалого отсутствия во власти на руководящий пост в системе ЖКХ Новосибирской области возвращается бывший министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Евгений Ким. Как воспринимают это событие эксперты и участники рынка, выяснял «Континент Сибирь».

2 августа Евгений Ким обошел почти десяток конкурентов и победил в конкурсе на замещение должности исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области». Учредителем этой структуры является региональное министерство ЖКХ и энергетики, которое Ким и возглавлял до апреля 2018 года. Евгений Ким говорил, что покидает правительство из-за серьезных проблем со здоровьем. Тем не менее, некоторые представители политических и бизнес-кругов его отставку ассоциировали с конфликтом на рынке управляющих компаний и ЖКХ.

Реакции на его возвращение в структуру областной власти полярны. Одни оценивают это событие исключительно позитивно, говорят о плюсах прихода в эту систему специалиста с огромнейшим опытом, отмечают, что Евгению Киму поступали настойчивые предложения принять участие в конкурсе. Другие в неформальных беседах не скрывают изумления, вспоминают о трудностях «мусорной» концессии и служебную проверку, предваряющую увольнение Евгения Кима с поста министра ЖКХ.

На посту исполнительного директора «Фонда модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области» Евгений Ким сменит Татьяну Кожевникову. Она руководила организацией последние четыре года, в июне истек ее срочный договор. До 2015 года она была начальником финансово-экономического управления департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска. В сфере ЖКХ работает с 1997 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕВГЕНИЙ ПОНОМАРЕВ,

директор управляющей компании «ЖКХ-Партнёр»:

— Профессионал возвращается на работу, которую он хорошо знает, я это воспринимаю позитивно. Экспертов в этой сфере вообще не так много. Полагаю, под руководством Евгения Кима деятельность Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области будет ещё более прозрачной. Не скажу, что раньше было плохо, но уверен, Евгений Сергеевич найдёт скрытые резервы, которые позволят повысить и собираемость платежей, и открытость работы. У участников этого рынка иногда остаются вопросы: почему он, а не я получил тот или иной подряд, почему одна управляющая компания смогла поставить 10 домов на капремонт, а я — только один? Но все стороны солидарны в одном: правила игры должны быть понятными. Может быть, как великий дипломат, Евгений Ким сможет устранить разночтения. Если эти вопросы уйдут, а я думаю, что он способен их убрать, я вижу в этом только плюсы.

ОЛЕГ СМЕТАНИН,

заместитель председателя комитета Заксобрания Новосибирской области по строительству, ЖКХ и тарифам, член попечительского совета Фонда модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области:

— Ким – профессионал высочайшего класса. Он в свое время умело выстраивал отношения: и с законодательной, и с исполнительной областной властью все было нормально. Я не понимал, почему он уволился с поста министра. Думаю, его руководство пойдёт на пользу Фонду Модернизации и развития ЖКХ.

ДМИТРИЙ КОЗЛОВСКИЙ,

заместитель председателя комитета Заксобрания Новосибирской области по строительству, ЖКХ и тарифам; председатель рабочей группы ЗС по капремонту; член попечительского совета Фонда модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области:

— Я был членом конкурсной комиссии на соискание должности исполнительного директора Фонда, я тоже голосовал за Евгения Кима. Для меня имело значение, что он стоял у истоков закона Новосибирской области №360 «О капитальном ремонте». Мы, депутаты, внесли в него 39 поправок, с которыми региональное министерство ЖКХ согласилось. Тогда министром был Ким. Я спрашивал всех соискателей о нюансах этого закона. Евгений Сергеевич показал, что знает его досконально. Грамотно он отвечал и на другие вопросы. Работы в Фонде много, так что я воспринимаю его приход на должность руководителя позитивно. Как участники жилищно-коммунального рынка воспримут тот факт, что Ким возглавил структуру, это второстепенный вопрос. Его все знают и уважают, управляющим компаниям в любом случае придётся с ним работать.

ИГОРЬ САЛОВ,

член комиссии по градостроительству Совета депутатов Новосибирска:

— Я считаю, это очень хорошее событие. Явное усиление Фонда. Евгений Ким — профессионал, обладающий большим опытом. Татьяна Кожевникова — тоже грамотный специалист, на посту главы Фонда она себя ничем не скомпрометировала. Не знаю, как сложится её карьера, но уверен, теперь она обладает уникальным опытом, который пригодился бы, в том числе, и на федеральном уровне. В частности, с точки зрения острой необходимости дальнейшего законодательного регулирования сферы ЖКХ.

Что касается Фонда модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области: направление сложное, многие вопросы эффективнее решаются в режиме ручного управления. Этот процесс требует определённой энергии и воли. Кадровая политика внутри самой организации нуждается, на мой взгляд, в пересмотре; компетенции части сотрудников, мне кажется, не в полной мере соответствуют требованиям времени. В силу личных качеств Кима, в его назначении я вижу перспективы усиления Фонда. Может быть, это субъективное мнение: с Евгением Сергеевичем мы знакомы и контактировали еще до того, как он возглавил администрацию Калининского района Новосибирска.

Я рад, что он согласился принять участие в конкурсе на эту должность. Мы с ним будем с новой силой сотрудничать и помогать друг другу. Он в состоянии наладить отношения со всеми, даже с теми, у кого это назначение вызовет определенный негатив.

ВЛАДИМИР БУЛЫЧЕВ,

генеральный директор ЗАО «Управляющая компания СПАС-Дом»:

— Я, честно говоря, не знаю второго человека, который, как Евгений Ким, действительно прошел путь от слесаря до министра. Мы иногда не сразу замечаем, что на некоторые должности приходят не специалисты. Потому что тот, кто управляет сферой ЖКХ — не лётчик, который тут же ведёт в пике самолёт. Последствия становятся очевидны позже. С профессионалом, который элементарно разбирается в процессе, работать легче. Он не подозревает, что его где-то кто-то пытается обмануть — он это просто видит и знает. Скажу так: я доволен, тем, что Евгений Ким возглавил Фонд. Вероятно, губернатор в курсе, что он участвовал в конкурсе. Я положительно оцениваю тот факт, что руководство области не против этого события.

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