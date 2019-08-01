На тушение лесных пожаров в Сибири правительство РФ выделит около 3 млрд рублей из резервного фонда

Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел в Красноярске оперативное совещание по вопросам ликвидации лесных пожаров на территории Сибирского федерального округа.

По информации пресс-службы правительства РФ, премьер-министр Дмитрий Медведев накануне обсуждал ситуацию с лесными пожарами в Сибири с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым, а также министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В итоге была выработана стратегия борьбы с огнем, которую поддержал президент России Владимир Путин. Глава государства поручил военным подключиться к тушению очагов возгораний. Для этого сегодня, 1 августа, в Красноярск прибудут десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации, оборудованные специальными водосливными устройствами.

«Положение сложное. Горит много лесов, над рядом населенных пунктов наблюдается смог и задымление. Режим чрезвычайной ситуации в Красноярске действует на протяжении практически месяца. Прогноз, который существует в настоящий момент, неблагоприятный. Непосредственной опасности для людей нет, но это не повод считать, что все пройдет само собой под влиянием погодных факторов или каким-то иным образом. Работу по тушению пожаров надо усилить везде, прежде всего в регионах, которые в наибольшей степени этими пожарами затронуты. Самая главная задача – не допустить распространения огня на населенные пункты», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, наиболее сложная обстановка сохраняется на сегодняшний день в Иркутской области, в Красноярском крае и Республике Саха (Якутия). Площадь лесных пожаров с зонами там составляет 2,7 млн гектаров – это на 12% больше уровня прошлого года.

Кроме того, Дмитрий Кобылкин предложил усилить группировку авиационных сил и средств пожаротушения за счет МЧС России. Также он попросил предусмотреть дополнительные средства на оплату этих работ из резервного фонда правительства РФ – ориентировочно от 2,5 до 3 млрд рублей.

Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить аналитическую информацию по всем обозначенным проблемам, чтобы он смог принять решение в ближайшее время. В том числе представить предложения по изменению границ зон контроля не только по Красноярскому краю, но в целом по Сибири и Дальнему Востоку.

«Еще раз обращаю внимание всех региональных руководителей, а также руководителей муниципалитетов — это ваша ответственность, поскольку тушить пожары надо здесь, а не из окон министерства по чрезвычайным ситуациям или министерства природных ресурсов», — подытожил премьер-министр.

Отметим, что лесные пожары уже почти месяц бушуют на территории России. Только в Сибири площади охваченной огнем тайги превышают 1,6 млн га. Однако, большая часть этих очагов возгорания находится в так называемых «зонах контроля», где пожары, по закону, можно не тушить, тат как затраты на эти работы могут превысить предполагаемый ущерб, нанесенный бедствием.

В тоже время, люди, которые не в силах равнодушно смотреть на горящие леса и погибающих там животных, задыхаясь от дыма и запаха гари, которые окутали часть регионов Сибири, уже месяц умоляют правительство принять хоть какие-то меры по ликвидации чрезвычайной ситуации. Они привлекают внимание общественности через соцсети и создают петиции в интернете. Проблему активно обсуждают даже зарубежные звезды кино.

Только накануне, 31 июля, самолет Бе-200 МЧС России совершил первый вылет на тушение лесных пожаров в Богучанский район Красноярского края.

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